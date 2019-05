Cele mai impresionante restaurante din lume. Privelisti de imortalizat din Europa, Africa si Asia

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al "noului drum al matasii", informeaza AFP potrivit Agerpres Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Identitatea, prezentul și viitorul Europei, respectiv problemele de care se lovește o filosofie numita „Democrație”, amestecata cu valori politice, religioase și umaniste care, adesea, se...

- LEROY MERLIN impreuna cu Oney Bank ofera tuturor clienților posibilitatea achiziționarii creditelor pe loc, in rate fixe, la birourile de finanțare aflate in zona caselor de marcat. In perioada 15 martie – 30 aprilie 2019, dobanda lunara pentru creditele cu card de cumparaturi atașat este de numai…

- facilitarea unor "noi modalitați de invațare" sunt principalele beneficii ale primilor 30 de ani de web Pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a World Wide Web (WWW), peste 11.000 de respondenți din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au impartașit lucrurile pe care serviciul web le-a facut posibile…

- Glovo este un start-up care s-a lansat în 2015 în Barcelona, fiind prezent acum în peste 79 de orașe (între care Paris, Madrid, Cairo, Istanbul și Sao Paolo) din 21 de țari de pe 3 continente - Europa, Africa, America de Sud și Centrala. Astfel milioane de comenzi în…

- Decizia vine dupa ce dupa ce vicepremierul Luigi Di Maio s-a intalnit cu liderii „vestelor galbene”, starnind furia președintelui francez. Rechemarea ambasadorului francez din Italia este o masura care nu a mai fost intalnita din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Parisul a acuzat Roma…

- Peste 16.000 de migranti au fost repatriati din Libia in 2018 prin intermediul programului de retur voluntar al Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM), prezenta in aceasta tara aflata in plin haos dupa inlaturarea dictatorului Muammar Kadhafi in 2011, transmite miercuri AFP, informeaza AGERPRES…