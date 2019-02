Cele mai impresionante decoruri create de Karl Lagerfeld pentru show-urile Chanel

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica se desfașoara la Paris un marș al FULARELOR ROȘII, organizat de un grup inițiat pe facebook ca o replica la mișcarea VESTELOR GALBENE. Unul din organizatori a declarat ca vandalizarea Arcului de...

- Rochiile create de Yves Saint Laurent pentru actrita franceza Catherine Deneuve si pentru femeia de afaceri libaneza Mouna Ayoub, considerate o veritabila incursiune in patru decenii de istorie prestigioasa a modei, au fost vandute la o licitatie organizata joi la Paris cu sumele de 1,02 milioane de…

- Paris, 19 ian /Agerpres/ - O rochie din margele purtata de Catherine Deneuve la prima ei intalnire cu Alfred Hitchcock in 1969 face parte dintre zecile de tinute vestimentare spectaculoase ce vor fi puse in vanzare saptamana viitoare la Paris in cadrul unei licitatii prin care celebra actrita franceza…

- SUA si-au sporit presiunile impotriva controversatului proiect germano-rus Nord Stream 2, sustinut de Berlin si Paris, amenintand in forma scrisa cu sanctiuni companiile germane implicate, informeaza duminica AFP. "Scrisoarea le aminteste tuturor intreprinderilor implicate in sectorul de gazoducte pentru…

- La Paris, noaptea dintre ani vine cu aglomeratie pe Champs-Elysees unde multimea se aduna din Place de la Concorde pana la Arcul de Triumf pentru a ciocni pahare de sampanie iar focurile de artificii sunt insotite de proiectii festive pe cladiri.

- O cofetarie din Targu Jiu s-a pregatit intens pentru sarbatorile de iarna! Pe langa torturile realizate in fel și fel de forme și tot felul de figurine targujienii mai pot achiziționa și cateva dulciuri special create pentru sarbatorile de iarna. Cei care doresc iși pot impresiona invitații pe langa…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat marti concesiile facute de omologul sau francez "vestelor galbene" privind taxele pe carburanti, estimand ca acestea demonstreaza ca acordul de la Paris pentru combaterea schimbarii climatice este sortit esecului, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Președintele Klaus Iohannis, aflat în vizita oficiala la Paris, a raspuns întrebarilor puse de jurnaliștii români legat de "blocajul" pe care l-ar fi cauzat Guvernului, așa cum a fost acuzat de premierul Viorica Dancila.