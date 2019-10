Cele mai importante tendințe tehnologice în agricultură Este clar ca lumea se schimba și odata cu ea industria, agricultura, economia in general se schimba și de aici modul in care traim. Iar numitorul comun al acestei schimbari este tehnologia. In definitiv, cum ne schimba tehnologia viața in mod concret? Dar, mai ales, cum va arata agricultura viitorului, subiect de interes pentru noi? Recent a fost publicat Ghidul Meseriilor Viitorului, o inițiativa a Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, care iși propune sa raspunda la marea majoritate a intrebarilor legate de viitorul societații in contextul noilor tehnologii. Viitor deja prezent… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul hub antidepresie din Romania – depreHUB – reuneste, sub cupola unui nou concept in tara noastra, servicii de prevenire a depresiei si anxietatii, evaluare, diagnostic, interventie si reintegrare psiho-sociala. Initiativa a fost lansata de Asociatia „Happy Minds”, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- Universul filmelor de animație premiate recent la cele mai importante festivaluri din intreaga lume este vedeta celei de-a 14-a ediții Animest, intre 4 și 13 octombrie, arata un comunicat.Programul Animest.14 include in 2019 proiecții in premiera in Romania timp de zece zile oranizatori promițand…

- Munca repetitiva care presupune atat efort fizic cat și timp este de domeniul trecutului. Tehnologia vine zi de zi cu forțe proaspete pentru a ne ușura viața și a ne invața sa fim mai pragmatici. Iata cateva dintre cele mai noi tehnologii aparute pe piața pe care orice agricultor le poate prelua și…

- El a debutat in viata de antreprenor din liceu, atunci cand a demarat un business menit sa integreze moneda digitala ca modalitate de plata pe piata. Acum tanarul, student la Teologie, si-a diversificat paleta antreprenoriala. Ionel Rosu face si trading pe Forex. Departamentul Tinerilor Antreprenori…

- Un numar de 26 din cele 27 de obiective ale Strategiei Nationale de Competitivitate a Romaniei 2014-2020 sunt neindeplinite in prezent, potrivit unui comunicat al INACO - Initiativa pentru Competitivitate

- Din cele 27 de obiective asumate de Romania in Strategia Nationala de Competitivitate 2014-2020, 26 nu au fost indeplinite, pana in prezent, arata o analiza realizata de Initiativa pentru Competitivitate (INACO).