Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile la Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare, specializarea jurnalism și la programul de master Jurnalism si Studii Culturale Post-ul Vrei sa cunoști tainele presei? Inscrie-te la FSPLC, la specializarea jurnalism sau la master-ul Jurnalism si Studii Culturale – Europene apare…

- "O informatie de ultim moment, in urma cu 10 minute a mai avut loc o explozie la Kabul, in apropiere de Green Village, unde diplomatul roman si-a pierdut viata. Este cu atat mai important cu cat aceste evenimente au loc in apropierea datei de 11 septembrie. Asta demonstreaza o planificare incredibila…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate in Alba, ataca dur liderii politici ai statului roman, intr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa crima abominabila din Caracal.

- 30 de studenți de pe patru continente invața limba romana la Universitatea București. Incepatorii merg la cursuri de inițiere, iar avansații la cursuri intensive si participa la evenimente culturale.

- Anamaria Mihaila este unul dintre profesorii de 10 ai țarii. Aceasta a reușit sa obțina 10 la examenul de titularizare la Limba Româna, singurul 10 curat din Bistrița-Nasaud și Cluj, județele unde și-a încercat norocul pentru al treilea an. Anamaria Mihaila are 26 de ani, este…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si BRD–Groupe Societe Generale lanseaza MyAntipa, un proiect care propune o formula inedita pentru educația moderna interdisciplinara, in care știința, arta, lectura și dezbaterile se unesc pentru a oferi noi perspective de invațare. MyAntipa este…

- Facultatea de Litere preciza in urma cu o saptamana ca a fost demarata o ancheta interna, dupa ce parlamentarul Adriana Saftoiu ar fi postat pe Facebook cum doua studente nevazatoare ar fi fost discriminate de catre unitatea de invatamant. In comunicat, conducerea facultatii arata ca a luat cunostinta…

- Lese – concert in Baia Mare Luni, 17 iunie 2019, de a doua zi de Rusalii, in spatiul de sus al Catedralei Episcopale Sfanta Treime din Baia Mare, incepand cu ora 18:00, Grigore Lese a sustinut un recital extraordinar de cantari traditionale intitulat: „Un secol de dor”. La eveniment au participat…