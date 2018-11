Cele mai importante 5 mesaje transmise marți Guvernului de către Isărescu In limbajul lor semi-cifrat și extrem de diplomatic, bancherii centrali rareori iși permit sa spuna ceea ce gandesc. Celebru e fostul șef al FED, Allan Greenspan, care nu o data a spus: "Daca vi se pare ca ma exprim clar, probabil ca ați ințeles greșit ceea ce am spus". In aceeași linie a transparenței comunicarii stau și minutele ședințelor CA al BNR. Cea mai recenta a fost publicata marți, iar ea include 10 avertismente care ar face orice Guvern sa se intalneasca urgent pentru a le dezbate. Guvernul nostru are insa alte prioritați. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

