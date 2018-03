Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de calatorie în 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experiența pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele…

- Un medic roman plecat in Franta a deschis o discutie interesanta si, cumva, neasteptata despre sansa unui medic de a porni pe cont propriu cu un cabinet privat (multumiri d-nei doctor Despina Diaconescu). "E greu cu antreprenoriatul in lumea medicala. (...) Cabinet particular?! Oublie! (...) Cu ce bani?…

- Aproape 200 de locuri de munca vacante la nivelul judetului in aceasta perioada in Social / La nivelul judetului, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman sunt inregistrate, in aceasta perioada, 191 de locuri de munca vacante. In functie de nivelul de instruire,…

- Un barbat a fost ucis de un tigru de Sumatra intr-un sat izolat din Indonezia, in cel de-al doilea atac mortal de acest fel din 2018, au informat duminica autoritatile locale, citate de AFP, preluata de Agerpres.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, potrivit datelor furnizate de operatorii economici, in județul Suceava sunt 57 de posturi vacante. In Romania sunt disponibile 24.220 de locuri de munca, dintre care cele mai multe in București, 7.739. La polul opus se afla județul Caraș-Severin,…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Județean Maramureș fapt pentru care, in ședința in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea instituției județene. Astfel, Spitalul…

- La targ vor fi prezenti toti marii tour operatori care vor oferi reduceri importante. Puteti alege dintre oferte pe litoralul romanesc, destinatii exotice, circuite, city-break-uri, turism balnear, dar si destinatii autohtone. Brasovul va avea un stand de prezentare la targ. De asemenea Brasovul se…

- Vacanta de Paste se apropie cu pasi repezi si majoritatea dintre noi deja ne gandim la concediu. Pentru cei care isi doresc sa petreaca acest timp liber intr-un alt peisaj fata de cel de acasa, ofertele pentru excursii deja au aparut. In topul listei celor mai populare destinatii de vizitat din ultimii…

- Targul de turism 2018 a venit și in acest an cu oferte destul de generoase pentru cei dornici de vacanțe ieftine, astfel ca reducerile au fost de pana la 50% pentru ofertele early booking. Mai jos, puteți gasi cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte pentru o vacanța estivala in 2018. Și daca inca…

- Un numar de 306 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea 22 se adreseaza persoanelor cu studii superioare, 53 celor fara calificare, iar restul de 231, persoanelor cu studii medii. Vezi listele…

- FC Sevilla a remizat pe Ramon Sanchez Pizjuan cu Manchester United in prima manșa din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 0-0.Eroul meciului a fost portarul englezilor David de Gea. Spaniolul s-a opus golului la loviturile de cap trimise de N’Zonzi și Luis Murriel.

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei are loc intre 22 și 25 februarie , in noile pavilionale ale Centrului Expozitional Romexpo, B1 și B2. Destinatii fascinante din Romania si strainatate se dezvaluie calatorilor, prin intermediul ofertelor prezentate in cadrul celei de-a…

- Biletele pentru intalnirea de Cupa Davis Romania – Maroc, care va avea loc la 7 si 8 aprilie, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, au fost puse in vanzare. Tichetele, care pot fi achizitionate pe site-ul bilete.ro, au urmatoarele preturi: 70 lei (inel 1), 50 lei (inel 2) si 40 lei (inel 3).Potrivit…

- In perioada februarie-martie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Din ce in ce mai mulți romani renunța la clasicele vacanțe in Grecia, Bulgaria sau pe litoralul romanesc și aleg croazierele. Prețul unei asemenea vacanțe poate fi chiar mai mic, iar serviciile de care beneficiezi și locurile pe care le vezi merita toți banii. Care sunt, din toate punctele de vedere…

- Vacantele sunt cel mai bun mod de a ne petrece timpul liber si nu trebuie sa dam o gaura in buget atunci cand vrem sa calatorim. Vacantele ieftine sunt usor de gasit, iar experientele pot fi de neuitat. 0 0 0 0 0 0

- Un vulcan de pe insula turistica Bali din Indonezia a erupt marti, la cateva zile dupa ce autoritatile au coborat gradul de alerta cu o treapta, conform unui oficial citat de DPA. Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant…

- Se discuta despre BANI! Și nu oricum! Joi, 15 februarie, consilierii județeni sibieni sunt convocați in ȘEDINȚA EXTRAORDINARA. Dezbaterile vor avea loc incepand cu orele 15.00. Read More...

- Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru calatorii, iar multi romani si-au facut deja rezervari pentru o mini-vacanta romantica. Anul acesta, au ales atat destinatii clasice precum Paris, Roma, Viena, Venetia, Barcelona, cat si destinatii exotice: Thailanda, Singapore, Cambodgia. Cei care vor…

- Vagoanele Transcarpatic sunt dotate cu mobilier modern, climatizare, WiFi, sisteme electronice de informare a calatorilor sau facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa, iar cei care isi cumpara bilet la vagonul de dormit primesc un sandvici, o cafea si apa minerala.

- Dupa Belarus, Moldova este cea mai ieftina țara pentru turiștii ruși in 2018. Ca baza pentru evaluare, au fost luate prețurile pentru biletele din Rusia, precum și cheltuielile la fața locului pentru doi calatori, care pleaca in vacanța timp de 14 zile, locuiesc intr-un hotel sau un apartament inchiriat,…

- Mașina trebuie verificata cu multa atenție ori de cate ori pornești la drum. Fie ca este vorba despre baterie, ștergatoare, ambreiaj sau cauciucuri, orice problema ar aparea trebuie identificata din timp și rezolvata, astfel incat sa nu ai parte de surprize neplacute.

- De altfel, companiile care cumpara vacante in bloc pentru angajati reprezinta si grosul afacerilor derulate de firmele de turism, ponderea clientilor corporate ajungand acum la peste 65%. "Acesti clienti din agricultura sunt companii cu bugete mari, de peste un milion de euro pentru servicii…

- Evaluarea activitatii politistilor de Imigrari din Vrancea in anul 2017 In cursul anului 2017, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 706 persoane, dintre care 458 din state terte si…

- In urmatoarea perioada, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Arya Permana, in varsta de 12 ani, din Indonezia, considerat cel mai greu copil din lume, a reușit sa piarda suficienta greutate pentru a ieși din casa și a se putea juca cu prietenii, scrie Unilad.co.uk.

- Volei Club Zalau 2015 va sustine sambata primul meci oficial pe teren propriu din acest an. Echipa condusa de Gabriel Terhes va primi vizita formatiei de pe locul cinci, CS ProVolei Arad. In turul de la Arad, zalauanii s-au impus cu 3 – 2, dupa ce aradenii au condus cu 2 – 0 la seturi. Daca pentru formatia…

- Vacante cu 40% mai ieftine dupa Revelion. Concedii in destinatii de vis precum Dubai, Maroc, Egipt sau Insulele Caraibe pot fi cumparate in aceasta perioada la aproape jumatate din pretul pe care-l aveau acum o luna.

- Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante : 2 posturi ndash; muncitor calificat, treapta profesionala I, studii generale medii, vechime in munca minimum 9 ani ndash; Compartimentul Management Programare, pe perioada de…

- Autor: Stelian ȚURLEA Crime Scene Press, singura editura de la noi care publica exclusiv romane polițiste, condusa cu mana de fier de neobosiții George Arion și Alexandru Arion, a publicat un nou roman semnat de Stelian Țurlea – Ești pe cont propriu. Romanul continua, intr-un fel, acțiunea din Sapatmana…

- Delia are parte de provocari in vacanta! Chiar daca e departe de casa, vedeta tine la silueta sa si vrea sa se mentina in forma, mai ales ca deliciile de care are parte acolo o dau pe spate. Asa ca artista si sotul ei s-au luat la intrecere in sala de fitness, semn ca este ceva la care nu renunta niciodata!

- Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.101 de lei/persoana. La nivel general, in T3 din 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali,…

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, sustin specialistii, argumentand ca, indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic pentru o vacanta si cu pana la 50% mai mic pentru bilete…

- Sfaturi pentru turiști: Seteaza prioritatile, descopera colturi de lume sau de tara pe care nu le-ai mai vazut si lasa-te surprins de noile perspective care iti ies in cale. Defineste obstacolele, gandeste-te o clipa la cati bani ai nevoie pentru calatoria ta si la cum poti sa-i obtii.…

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- vezi prezentarea Esti deja cu gandul la vacanta? Kayak, motorul de cautare pentru bilete ieftine de avion a alcatuit o lista cu cele mai populare destinatii in 2018. Clasamentul include orasele pe care s-a inregistrat cea mai mare cautare in perioada martie 2017 - februarie 2018. Sapte din cele zece…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, sunt posturi libere pentru soferi, dar si salvamari.

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. „Compania Raytheon (…) a primit…

- Curatenia nu mai trebuie sa fie o problema cu un aspirator nou si performant. Daca se poate sa fie si la pret redus, este perfect. eMAG are astazi o super oferta, aspiratoare de top la jumatate de pret si chiar la reduceri de peste 60%.

- Data de 16 octombrie 2017, cand George Negru, patronul turoperatorului Omnia Turism, companie prezenta pe piata din anul 1991, a fost gasit mort in locuinta sa, a fost considerata inceputul unui adevarat tsunami in turism, scrie Agerpres. 8 8 0 8 0 0

- Cateva din primariile teleormanene au anunțat concursuri pentru ocuparea unui numar important de posturi vacante, concursuri care se vor desfașura in prima parte a lunii ianuarie a anului 2018. Primaria orașului Zimnicea a scos la concurs mai multe funcții vacante de execuție in cadrul administrației…