Cele mai ieftine destinaţii europene pentru un "city break", de la Vilnius la Hamburg şi Bucureşti Orasul lituanian Vilnius ocupa primul loc într-un top al celor mai ieftine destinatii europene pentru un "city break", cu costuri medii de 123 de euro de persoana pentru o vacanta de doua nopti, potrivit The Independent, citat de Mediafax.



Topul a fost realizat de site-ul de turism britanic TravelSupermarket, pe baza unui index al celor mai bune valori, care a luat în calcul costul mediu al unei vacante de doua nopti, în care au fost incluse transportul cu avionul, cazarea, o masa cu trei feluri de mâncare si o bere la un restaurant cu preturi medii.



Podiumul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

