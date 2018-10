Un membru al unui birou electoral din Bucuresti a sesizat ca o persoana ar fi luat de pe masa peste 80 buletine de vot si ar fi incercat sa fuga cu ele. A fost prinsa si i s-a intocmit dosar penal pentru furt. Intr-o localitate din Dolj, politistii au fost sesizati de un barbat ca o angajata a primariei ar fi strans mai multe carti de identitate ale localnicilor si ar fi votat in locul lor. Politistii au gasit in masina acesteia 17 carti de identitate. S-a intocmit dosar penal pentru frauda la vot. In Botosani, un barbat a sunat la 112 reclamand ca a fost impiedficat sa voteze la o sectie…