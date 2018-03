Cele mai frumoase scrisori si cantece de dragoste, in interpretarea unor tineri artisti din Cluj Cele mai frumoase scrisori și cantece de dragoste, in interpretarea unor tineri artisti din Cluj Clujenii sunt invitati sambata, 10 martie 2018, de la ora 19.00, in sala Auditorum Maximum a UBB, la Recitalul ”Mas amor, por favor”, un spectacol care face o trecere printre cele mai frumoase scrisori și cantece de dragoste ale tuturor timpurilor. Interepretarea apartine tinerilor artiști ai Transylvania Opera Academy (TOA), singurul program din România de formare si perfectionare dedicat tinerilor artisti de opera si care a fost initiat de catre managerul general al Operei Nationale Române,… Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

- Neculai Moraru, primarul comu nei Falciu, a spus ca situatia din sate este foarte trista, iar de la un an la altul este tot mai rau. ‘Avem de a face cu o realitate neplacuta. Satele care sunt plasate la mare distanta de orase sunt cele mai afectate. Noi, in comuna Falciu, avem un sat, Bozia, care este…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, o serie de masuri pentru asigurarea fondurilor necesare consolidarii si modernizarii Salii Palatului, astfel incat lucrarile sa se incheie la timp pentru desfasurarea Concursului International “George Enescu” 2018. Ordonanta de urgenta stabileste…

- Cateva paciente cu afectiuni oncologice au fost rasfatate in ultimele zile. Pentru a marca inceputul primaverii, dar si Ziua Internationala a Femeii, Asociatia Romana de Oncologie „Sfanta Ana", impreuna...

- Piesa „Variatiuni Enigmatice”, premiera de vineri, 9 martie, care se va juca la Sala Arcadia de la ora 19:00, este un vis implinit al lui Sebastian Lupu. Pentru ca, asa cum marturiseste actorul, in cariera nu intotdeauna joci ce ti-ai dori, iar un teatru ar fi absurd sa isi faca repertoriul…

- Doamnele și domnișoarele din Vulturu au fost rasfațate și in acest an de artiștii din comuna și de autoritați. Ansamblul Rapsodia Vultureana, Corul Ștefan Andronic, fanfara Vulturii Brass Band au oferit un spectacol pe cinste, in avans, tuturor femeilor prezente, duminica, la Caminul Cultural din localitate.…

- Elevii Colegiului Tehnic „I.C. Bratianu” din Satu Mare au ajuns la faza nationala a unui concurs de robotica, dar oficialii scolii si inspectoratului scolar spun ca nu le pot asigura costurile de deplasare si cazare pe perioada concursului care va avea loc la Bucuresti.

- De 8 martie, Stefan Banica Jr. aduce pe scena Salii Dalles legendarul sau concert acustic, „Te iubesc, femeie!”, prin care aduce un omagiu tuturor femeilor princele mai frumoase cantece de dragoste ale sale. De aceasta data insa, concertul artistului va capata cu adevarat valente de legenda. In cadrul…

- Ma felicit ca n-am pierdut timp și energie urmarind la televiziunile de știri ceea ce a fost prezentat, pompos, izmenit in stil romanesc, drept Duelul juridic dintre Tudorel Toader și Codruța Kovesi.

- Centrul de Guvernare Electronica și Fundația ”Youth Development for Innovation” va invita sa celebram impreuna Ziua Internaționala a Datelor Deschise, care va avea loc in data de 3 martie 2018.

- Jumatate din populatia lumii traieste in orase si, pe termen lung, procentul va ajunge la circa 80%. In ultimii ani, eforturile proiectantilor si ale arhitectilor au vizat un singur lucru: crearea spatiilor necesare pentru ca aceasta masa de oameni sa traiasca si sa lucreze, sa se miste in orase.

- Trupa Compact B pornește in primavara acestui an intr-un turneu național. Sub titulatura ”Dupa ani și ani”, cei de la Compact vor susține concerte in mai multe orașe din țara, facand in 12 martie un popas și la Dej.

- Doi mari artiști ai muzicii contemporane vor canta la Vaslui, pe 8 Martie, in concertul organizat de Primarie pentru doamnele și domnișoarele din oraș. Pe langa Nico și Cezar Oatu, din program nu vor lipsi și artiștii locali, precum Doina Moroșanu și Romeo Zaharia. Protagoniști vor fi Nico și Cezar…

- Dupa ce ne construim o casa ori trecem intr-un apartament, creștinește, ne dorim sa alungam duhurile rele și sa sfințim locul in care o sa traim. Mi-amintesc, pe cand eram copil, sfințirea casei noastre era facuta doar in prezența preotului din sat și a familiei. Casa era stropita, atamaiata, se citeau…

- Joi, 22 februarie 2018, Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iasi organizeaza conferința cu tema „Sisteme muzicale interactive: iFPH și HOT HAND PLAYER. Practici componistice emergente din tehnologie”, susținuta de compozitorul Adrian Borza. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul „Achim…

- Selectia Nationala Eurovision are loc duminica seara, la Sighisoara Cea de-a cincea etapa preliminara si ultima a Selectiei Nationale Eurovision are loc în aceasta seara, la Sighisoara. TVR, organizatoarea concursului, promite ca vom asista la un spectacol de lumini si grafica, realizat…

- Trupa Directia 5 va sustine un recital in calitate de invitata la ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc duminica la Sala de spectacole „Mihai Eminescu” din Sighisoara.Citeste si: ALERTA - Ministrul Justitiei anunta la ora 17 DECIZIA privind…

- Ultimii finaliști ai concursului Eurovision vor fi aleși la Sighișoara. Spectacolul e o noua provocare pentru organizatori, care trebuie sa amplaseze scena intr-un spațiu foarte mic. Vechea casa de cultura Mihai Eminescu se va transforma spectaculos la sfarșitul acestei saptamani.

- Gastronomia franceza este o ocazie de neratat pentru maestrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuti si de a-si face cunoscuta meseria, subliniaza Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra editie "Gout de/ Good France".

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Ministerul Educatiei si Institutul de Stiinte ale Educatiei invita profesorii si pe cei interesati sa contribuie la imbunatatirea proiectelor de plan-cadru pentru invatamantul liceal....

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Astazi, la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI analizam cea mai recenta producție a Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, realizata in colaborare cu Universitatea Naționala…

- Spectacolul va avea loc in Sala Uzina cu Teatru a Teatrului National Iasi, de la ora 19.30, piesa fiind jucata si pe data de 5 februarie. Evenimentul se inscrie in programul „Youth Focus", program ce vizeaza crearea unui parteneriat al Teatrului National Iasi cu UNAGE, in vederea prezentarii productiilor…

- Elevii Școlii CSEI Maicanești, in parteneriat cu elevii Școlii Gimnaziale Maicanești, au marcat „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna“. Astfel, in cadrul acestui parteneriat educațional, elevii au aflat importanța lecturii in viața lor. In cadrul activitații, elevii au citit poezii și fragmente…

- Actorul George Ivascu, recent investit in fuctia de ministru al Culturii, a decis sa se indeparteze temporar de luminiile rampei, pentru a se putea dedica pe deplin misiunii de mare raspundere pe care a primit-o. In aceasta lumina, spectacolul “Podu’” programat pentru data de 6 februarie la Casa de…

- Joi seara, 1 februarie, va fi inaugurat, ca parte a popularei Serii a „Concertelor Enescu” pe care Institutul o deruleaza neintrerupt de mai bine de un deceniu, un program de patru concerte speciale menite sa reconstituie, pentru melomanii britanici, 100 de ani de creativitate muzicala romaneasca, componistica…

- La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in conditiile in care sase milioane de evrei europeni si alte cateva milioane de persoane de alte nationalitati au fost ucise de catre regimul nazist german, relateaza site-ul Organizatiei Natiunilor Unite.

- Filmul Banditul Whisky, saga spargatorului de banci Attila Ambrus, prezinta o poveste de viata impresionanta, din 26 ianuarie pe marile noastre ecrane. Personajul real, nascut in Romania si emigrat in Ungaria, a fost un veritabil erou popular in Ungaria anilor 1990: un spargator de banci cu numeroase…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste sambata, 27 ianuarie 2018, incepand cu ora 11.00, lansarea volumului "Cei doi tigri", de Emilio Salgari - traducere din limba italiana de Marin Budica. Evenimentul va fi moderat de Nicolae Marinescu. Invitati: - Elena Parvu; - Maria Dinu;…

- Lucrari de Beethoven, Liszt și Rachmaninov vor putea fi ascultate astazi, la Sfantu Gheorghe, in interpretarea pianistului covasnean Szocs Botond. Recitalul acestuia are loc la Biserica Unitariana din municipiu (din strada Kos Karoly, nr.2), incepand cu ora 19.00. Intrarea este libera. Originar din…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- In preambulul implinirii celor 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sala de spectacole a Casei de Cultura Cugir a fost gazda unui spectacol artistic dedicat celebrarii „Micii Uniri”. Spectacolul de la Cugir a fost deschis cu intonarea imnului…

- In varsta de 68 de ani, Veta Biriș va fi sarbatorita duminica, 21 ianuarie, de la ora 17:00, la Sala Radio. Antonela Ferche-Buțiu și Liviu Buțiu, sunt singurii bihoreni invitați la spectacolul Vetei Biriș – ,,Oi canta cu drag la lume”.

- Docbook, o aplicatie locala care faciliteaza programarile la medic ale pacientilor romani, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national. Astfel, daca in prezent pacienti din 11 orase isi pot face programari online la doctor, obiectivul de dezvoltare vizeaza 60 de orase pana la finalul…

- Beneficiarii barladeni ai venitului minim garantat, care primesc de la stat in fiecare luna cate 630 de lei fara sa faca nimic, sunt prea fuduli pentru locurile de munca oferite de o firma din Brașov. Invitați la o intalnire cu oficialii primariei și un reprezentant al angajatorului, asistații sociali…

- In data de 17 ianuarie 2018, echipa de comedianți din emisiunea „Show de seara”, difuzata de Comedy Central, ajunge in Brașov la Centrul Cultural Reduta. Viorel Dragu (gazda emisiunii) și invitații sai: Toma Alexandru, Sorin Parcalab, Cristi Popesco, Dan Frinculescu și Sergiu Floroaia vor…

- Primaria Municipiului Zalau și Casa Municipala de Cultura Zalau ii invita pe zalauani la spectacolul muzical-coregrafic dedicat zilei de 24 ianuarie in Anul Centenar – “Hai sa dam mana cu mana”. Spectacolul va avea loc miercuri, 24 ianuarie 2018, la ora 16. Participa Ansamblul Artistic Profesionist…

- In oferta de pariere a inceputului de an, isi fac loc, usor, usor, partidele amicale.A Ne oprim la doua confruntari test germano-belgiene, in care pronosticurile logice au in vedere spectacolul. Completam combo-ul de astazi cu un pont la meciul Malaga – Espanyol, ultimul al etapei cu numarul 18 din…

- Vrancenii sunt invitați la un spectacol liric și muzical de excepție, organizat la Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focșani, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul, programat pentru data de 15 ianuarie, se va derula sub egida Centenarului și este organizat de Ministerul Culturii și…

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii in Romania, nu se afla in calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost intrebata legat de amplasarea la masa. Raspunsul vine dupa ce ambasadoarea, sustinatoare a luptei anticoruptie, a fost pozata la masa cu Nelu Iordache

- România este o tara a extremelor salariale, iar aceasta polarizarea se vede cel mai bine daca facem comparatie între situatia din marile orase si zonele limitrofe, unde diferente salarile pot fi chiar si duble, la distante de câteva zeci de

- Vasluienii sunt invitați, astazi, sa ia parte la primul concert din 2018, dedicat centenarului Marii Uniri. MuzArt Orchestra, condusa de dirijorul Bogdan Chiroșca, va interpreta “Rapsodia a II-a” a compozitorului George Enescu, precum și multe alte lucrari celebre. Spectacolul va incepe la ora 17:00…

- Primaria Craiova ii anunta pe toti cei care doresc sa sarbatoreasca trecerea in noul an in centrul orasului ca spectacolul incepe la ora 22.30. “Nu uitati ca va asteptam sa petrecem impreuna trecerea dintre ani, la spectacolul de Revelion organizat ...

- Florentin Petre, Marian Ivan, Romeo Surdu, Tibi Ghioane si Iulian Popa au facut spectacol la cea de-a treia ediție a evenimentului caritabil „Meciul Stelelor de Craciun". Fotbalistii i-au avut coechipieri pe fostul scrimer, vicecampion olimpic, Rares Dumitrescu, pilotul in Campionatul National de Viteza…

- Rasfoind ziarele de prin colectia de la Biblioteca Academiei Romane aflu cu surprindere, ca in zilele de 18 si 19 Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – George Enescu la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Judecatori și procurori din județul Cluj protesteaza in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul zilei…

- Marți, 26 decembrie, de la ora 19, la Centrul Cultural Reduta va avea loc spectacolul-mozaic „CRACIUN CU STELE”, ce reuneste pe aceeasi scena nume consecrate, precum Felicia Filip, Anton Niculescu, Koichiro Kanno, Florin Ionescu Galați sau Fang Shang. Pe langa muzica speciala de Craciun - colinde…

- Doi dintre cei patru copii s-au stins din viata, ceilalti doi fiind izolati conform masurilor epidemiologice care se impun in astfel de cazuri. Dupa moartea celor doi prematuri, cauzata de infectia cu Klebsiella, Directia de Sanatate Publica din Iasi a demarat o ancheta ale carei rezultate nu au fost…

- Duminica, 17 decembrie, de la ora 12, Clubul Elevilor din Huși va susține spectacolul artistic “Fulg de nea”, dedicat sarbatorilor de iarna. Evenimentul, aflat la cea de-a V-a ediție, va avea loc la Sala Mare a Primariei Huși. Cei prezenți in sala vor avea ocazia sa urmareasca momente de dans artistic…

- Dans + video + muzica = Heterocromia Daca aveti nevoie de idei pentru vineri seara, iata una interesanta: spectacolul "Heterocromia", care imbina dansul contemporan cu text, proiectii video si o muzica speciala creata de Vladimir Calin . Spectacolul are loc vineri, 15 decembrie 2017, la Fabrica…

- In prag de iarna, marti, 11 decembrie, ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia va invita la spectacolul de divertisment „Seara de Decembrie” cu Skepsis. Albaiulienii sunt așteptați la un spectacol de divertisment, din care nu vor lipsi momente lirice, teatru scurt, pantomima si umor, sustinut…