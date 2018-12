Cand vorbim despre nunțile anului 2018, ne gandim imediat la cea a prințului Harry cu fosta actrița Meghan Markle. Dar nu ii putem uita nici pe actorii din Game of Thrones – Rose Leslie și Kit Harington, pe Gwyneth Paltrow sau pe supermodelul Chanel Iman. Aceste celebritați sunt doar cateva din zecile care in 2018... Read More Post-ul Cele mai frumoase nunți de celebritați ale anului 2018 apare prima data in TaBu .