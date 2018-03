Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar din Bistrița circula fara o roata din cauza unor probleme tehnice. Vehiculul, care transporta zeci de pasageri, trebuia sa strabata Europa pana in Spania, insa a fost oprit de polițiști pe o autostrada din Austria. Un șofer, aflat in trafic, a sesizat Poliția, saptamana trecuta, dupa ce a…

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti s-a impartit, in acest final de saptamana, intre doua competitii internationale. Cele mai mari ca varsta dintre elevele antrenoarelor Simona Puiu si Liliana Baescu, junioarele Denisa Stoian (nascuta in 2003) si Miruna Ciocirlan (nascuta in…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 18:30, cea mai noua productie din repertoriul actual, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral…

- La mai putin de un an dupa ce a depus armele, organizatia separatista basca ETA se pregateste sa-si anunte dizolvarea, un epilog al celor aproape 60 de ani de lupte sangeroase care nu au dus la infiintarea unui stat independent care sa inglobeze teritorii din Franta si Spania, relateaza vineri AFP,…

- Ai azi cele mai tari reduceri de Cooking Days. Nu rata ocazia sa schimbi vechile aparate incorporabile, sa achizitionezi produsul nou mult dorit pentru o bucatarie mai practica si timp redus de gatit.

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Aproximativ 72% din cetatenii prezenti la referendum au votat impotriva propunerii. Sustinatorii acestei initiative doreau sa elimine taxa radio-tv (denumita 'Billag' in Elvetia) care, anul trecut, a strans 1,37 miliarde de franci (1,38 miliarde de dolari), fiind un sprijin financiar vital…

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Compania irlandeza Ryanair, cel mai mare mare operator aerian low cost din Europa, a decis sa inchida hubul de pe Aeroportul Timisoara, la nici doi ani de la deschidere. Motivul este unul strict comercial.

- Rafaela Nebreda: “Am sfatuit dezvoltatorii imobiliari sa se orienteze spre Cluj” Compania spaniola de consultanța și intermediere Imoteca și-a deschis un birou la Cluj și va direcționa dezvoltatorii din domeniul catre aceasta piața, considerata ca una cu mare potențial, a anunțat Rafaela Nebreda Vilallonga,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- O veste nu tocmai buna vine in urma unei cercetari despre condițiile de trai a zece state europene. Iar Marea Britanie se afla pe ultimul loc, in urma unor țari precum Germania, Spania, Irlanda Italia sau Polonia.

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Anul 1918 ridica destul de multe probleme sensibile in Europa, apariția statelor naționale pe ruinele fostelor imperii fiind prilej de sarbatoare pentru unii, dar și de tristețe pentru alții.

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- Doi romani au furat doua tone de pește din Segria, in Spania. Doi braconieri de origine romana au fost prinși de catre autoritațile din Segria, regiunea Catalonia, furand doua tone de pește, din peste 420 de specii diferite, din Rezervația Naturala Utxesa, in provincia Lleida. Cei doi au montat plase…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Echipajul romanesc a traversat Atlanticul intr-o barca cu vasle, in 38 de zile, 14 ore și 32 de minute. Record de timp pentru Atlantic 4! Echipajul romanesc Atlantic 4 (Andrei Roșu, Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe) a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic, stabilind astfel…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Cei mai multi dintre noi preferam vacantele lungi, in special vara.cand afara e cald. Ei bine, si iarna e un sezon perfect pentru vacantele de tip city break. Puteti sa petreceti clipe de neuitat si asta chiar pe bani putini.

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. „S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia”, a declarat acesta pentru OGlobo. Apoi,…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Revolta și dezgust in intreaga Europa dupa ce un primar din Spania a spus ca i-ar placea sa-i vada pe romani impușcați. Totul a pornit de la un incident in trafic, care a avut loc in localitatea spaniola Pedrera.&n...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Peisaje de basm se dezvaluie calatorilor care ajung in aceste zile in Retezatul Mic. Cele mai inalte varfuri ale Retezatului sunt acoperite cu un strat consistent de zapada, iar turistii se pot apropia de ele, urcand la Saua Iepei (1950 metri) pe un traseu accesibil excursiilro de o zi.

- Peste 200 de migranti de origine africana au reusit sa traverseze sâmbata gradul dublu care separa Marocul de enclava spaniola Melilla, potrivit mai multor responsabili, însa unii dintre ei au fost raniti, precum si un politist, relateaza AFP. În cursul dupa-amiezii,…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Anuntat cu fast de presa spaniola in ultimele zile, transferul lui Philippe Coutinho (25 de ani) la Barceolna nu mai pare atat de sigur. Daca multe surse din Catalonia transmit ca mutarea e deja facuta, Marca inainteaza o varianta deloc optimisa pentru fanii de pe Camp Nou. Duminica…

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- MISTER…O lumina puternica a aparut pe cer in dimineata zilei de 26 decembrie, fiind observata si de locuitorii comunei vasluiene Muntenii de Jos. Din spusele martorilor, lumina, in forma conica, a putut fi observata in jurul orei 05.00 dimineata, pentru cateva minute inainte de a disparea in noapte.…

- Europa va monitoriza in timp real atragerea banilor de catre autoritați Comisia Europeana (CE) a lansat un instrument destinat dezvoltarii competențelor angajaților din administrația publica ce se ocupa de gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și a Fondului de Coeziune. Pentru…

- Catalanii voteaza masiv joi pentru a decide daca partizanii independentei vor reveni la putere in regiunea lor, la doua luni dupa ce au fost demisi in urma unei tentative esuate de secesiune care a zguduit Spania si a ingrijorat Europa, scrie AFP.

- CNN a facut un top cu cele mai frumoase stațiuni de schi din Europa, pentru ca, dupa cum scrie in articol, alegerea celei mai frumoase stațiuni de ski din Alpi este asemenea alegerii celui mai frumos...