Cele mai frumoase haine prezentate la Milan Fashion Week

Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora spune ca votul in favoarea Laurei Codruta Kovesi din Consiliul UE este „una dintre cele mai frumoase victorii din ultimii ani” si isi exprima convingerea ca Laura Codruta Kovesi va fi la inaltimea increderii de care se bucura. „Sa inceapa, asadar, Festivalul Disperat al Inculpatilor!”,…

- Cele mai ciudate haine prezentate la London Fashion Week Festivalul de moda London Fashion Week, desfasurat zilele acestea in capitala Marii Britanii, a fost presarat cu prezentari ale unor colectii cat se poate de stranii, realizate de marii designeri pentru primavara/vara 2020. Iata in continuare…

- Iurie Raileanu este un renumit fotograf-peisagist, autorul monografiilor "Descovery Moldova" și "Etno Moldova", in care se conțin informații și fotografii despre cele mai frumoase locuri și tradiții din țara noastra. Artistul a povestit in studioul Radio Sputnik Moldova despre experiența sa in domeniul…

- Printre cele mai impresionante creații ale naturii, cascadele, ofera o priveliște impresionanta prin simpla lor cadere naturala de apa. Romania este țara cu cele mai frumoase cascade, cunoscute in intreaga lume și descoperite pe vai ori pe cursul raurilor, in mijloc de natura. Iata topul celor mai frumoase…

- Procentul utilizatorilor de internet care fac lunar cumparaturi online a crescut la 66%, fata de 57% in noiembrie 2017, conform unui studiu realizat de Exact Business Solutions in mai 2019. "De cele mai spectaculoase cresteri se bucura produsele vestimentare (atat haine, cat si incaltaminte),…

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- În realizarea acestui clasament, jurnaliștii americani au luat în calcul oportunitațile pe care aceste orașe le ofera turiștilor care doresc sa ajunga în locuri mai puțin frecventate. Cluj-Napoca este al doilea oraș ca marime din România și este adesea vazut ca o oprire pentru…

- Un gest initiat anul trecut alaturi de copiii din comunitatea baimareana, dar si de Doamnele liberale il voi pastra an de an. Ne-am bucurat impreuna cu copiii de la Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” de o lectie de educatie civica in Parcul “Regina Maria”. In semn de pretuire pentru valorile culturii…