- Cele mai bune destinatii ale primaverii pentru turistii din Europa combina oferta de atractii culturale si culinare cu promisiunea unei calatorii ferite de aglomeratia lunilor in care fluxul vizitatorilor ajunge la cote maxime.

- Desi sarbatorile de iarna se termina astazi, exista destinatii pe care turistii le aleg in aceasta perioada pentru ca vor sa inceapa anul fie vizitand locuri celebre in afara sezonului de varf, fie sa caute zone in care clima ofera...

- Daca pana acum te-ai gandit mai degraba la statiunile de iarna din Occident, precum Franta, Elvetia sau Austria, pentru care costurile ridicate si-au facut simtite prezenta, exista alternative cu buget redus in destinatii vecine, cu nimic mai prejos decat cele din Europa de Vest.

- Mai sunt doar cateva zile pana la vacanța de Craciun și Revelion. Pentru cei nehotarați, faimoșii Munți Apuseni ar putea fi una dintre variante. Jurnaliștii de la CNN au fost fascinați de misterul și frumusețea salbatica a acestor locuri. Recent, aceștia au facut un sondaj recent facut in care ocupa…

- Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi în Bulgaria si-au rezervat cu câteva luni bune în avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este în crestere de la an la an. Voucherele de vacanta au fost…

- Ce spune CNN despre Apuseni? Ca reprezinta una dintre cele mai atractive destinații turistice din România, pentru ca pastreaza fauna, flora și tradițiile. „Apusenii sunt ideali pentru vacanțe de vara, cu temperaturi racoroase, trasee neaglomerate, pașuni vechi, paduri virgine și vârfuri…

- Marginimea Sibiului a fost inclusa in lista celor mai bune destinatii din Europa pentru detoxifiere digitala, acest top fiind realizat de site-ul www.europeanbestdestinations.com, potrivit unui anunt postat pe pagina de socializare a Regiunii Gastronomice Europene Sibiu. Pe site-ul dedicat celor mai…