Cele mai frumoase cupluri de vedete de la Golden Globes 2019

- Glenn Close a primit premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film drama, pentru interpretarea din "The Wife", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Lady Gaga ("A Star is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"),…

- Primul mare show al sezonului premiilor va avea loc in doar cateva zile și este vorba despre Globurile de Aur. Evenimentul va fi prezentat de Sandra Oh și Andy Samberg. Lista nominalizarilor la Globurile de Aur 2019 CINEMA Cel mai bun film drama: „Black Panther” „Black KKKlansman” „Bohemian Rhapsody”…

- Isan Elba, fiica actorului britanic Idris Elba, a fost numita Ambasadoare a Globurilor de Aur pentru editia 2019 de catre Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), calitate in care va participa la ceremonie, va inmana premii si va colabora cu o organizatie nonprofit pentru o

- Cu prilejul discursului de acceptare a premiului Women in Hollywood oferit de revista ELLE, la gala de marti seara, Lady Gaga l-a numit pe agentului sau Christian Carino, "logodnicul meu", relateaza ziarul spaniol ABC. Lady Gaga a fost distinsa de revista ELLE cu titlul de Women in Hollywood…

