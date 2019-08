Cele mai frumoase aparitii de la Festivalul de Film de la Venetia

Stiri pe aceeasi tema

- A fost una dintre cele mai frumoase și mai ravnite femei din toata lumea și a avut o mulțime de barbați la picioare. Din pacate, nimeni nu scapa de batranețe și oricat ai fi de bogat, ridurile, pielea lasata, celulita și parul alb nu te ocolesc niciodata.

- Horoscop 19 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 august 2019 - Berbec: Este o zi agreabila, care va aduce mai multe momente de generozitate pe care le poți folosi pentru a repara ce ai stricat in relațiile cu cei dragi. Horoscop 19 august 2019 - Taur: Ar fi bine sa ții…

- O femeie care a urcat de trei ori in masina lui Gheorghe Dinca, ca sa ajunga la serviciu dupa ce pierduse autobuzul, spune ca barbatul nu a dat nicio clipa de banuit ca ar fi capabil de faptele brutale de care este acuzat acum. Femeia, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, a povestit experienta ei.…

- Delta Dunarii s-a numarat dintotdeauna printre cele mai atractive tinuturi ale Romaniei. O arata si nenumaratele ilustrate din anii de comunism, pe care oaspetii Deltei le trimiteau celor dragi.

- Odata cu aparitia retelelor sociale, vietile oamenilor s-au transformat. Un fel de concurenta acerba pare sa guverneze profilele publice. Numai ca goana dupa prieteni multi ȋn lista’ ori like-urile urmarite regulat nu dovedesc prestigiul sau respectul pe care cineva ȋl poate primi. Din…

- Deputatul Aida-Cristina Caruceru (Grupul parlamentar al PSD), secretar al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați și vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați: „Unul dintre cele mai fierbinți subiecte de pe agenda reala a cetațeanului, in ultima perioada,…

- Luptatorii de la CSM Craiova au reusit sa-si castige respectul la Campionatul European de Juniori din Spania, desfasurate recent. Articolul Lupte / Sportivii de la CSM Craiova au strans noi medalii frumoase apare prima data in GAZETA de SUD .

- Un student a difuzat, dupa trei decenii, fotografii realizate la revolta desfasurata in Piata Tiananmen din Beijing, reprimata violent de autoritatile chineze, relateaza cotidianul The New York Times, informeaza MEDIAFAX.Jian Liu a pastrat 60 de role de film. Era un student in varsta de 20…