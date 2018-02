Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 2 WTA) a plecat, luni, spre Qatar, acolo unde va participa la turneul de la Doha, in care va debuta direct in turul al doilea, miercuri. La putin timp dupa ce a confirmat ca s-a inteles cu Nike, constanteanca s-a declarat multumita de conditiile financiare ale intelegerii.

- Exista oameni a caror compatibilitate se vede cu ochiul liber. La fel se intampla și cu astrele, caci exista zodii facute sa-și traiasca viața impreuna pana la adanci batraneți.

- In data de 15 februarie a acestui an, omenirea se va confrunta cu noua eclipsa partiala de soare. Ca la fiecare eveniment de acest gen, vor exista zodii care vor fi extrem de afectate pe durata fenomenului astral. Cei mai afectati de acest fenomen vor fi cei din berbec, capricorn, fecioara si gemeni.

- S-a inscris de 263 de ori in prima parte a sezonului, iar multe goluri au impresionat spectatorii. Inainte de reluarea campionatului, Betano.com, sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta un top 10 al celor mai frumoase reusite.

- Un inedit concurs de frumusete pentru camile, în care este cautata frumusetea fara... botox, se apropie de final, dupa o luna în care animalele au defilat pentru a le fi evaluata forma buzelor sau rotunjimea cocoaselor. Însa membrii juriului "vâneaza" si cazurile de…

- Taur In 2018 rutina Taurilor va fi bulversata. In anul acesta, nativii din Taur vor fi mai increzatori in fortele prorii si pregatiti sa descopere si sa infrunte ceea ce i-a speriat tot timpul: necunoscutul. In dragoste, taurul va face tot ce tine de el pentru fericirea proprie, se…

- Horoscopul iți spune multe despre caracteristicile tale. Ai un fler ieșit din comun și toata lumea intoarce capul dupa tine pe strada? Inseamna ca te vei regasi in descrierile de mai jos. Iata care sunt cele mai fermecatoare semne zodiacale.

- Horosocopul arata multe despre personalitatea unei persoane și dezvaluie chiar și cele mai ascunse trasaturi. Totuși, care sunt cele mai frumoase și cele mai deștepte femei, in funcție de zodie?

- BERBEC Ai putea castiga mai multi bani in aceste zile daca reusesti sa dai tot ce poti tu. Orice activitate extrajob iti poate aduce bani frumosi in perioada imediat urmatoare. Nu ca ai avea nevoie, dar niciodata nu strica sa ai mai mult. Cu toate ca ai o cariera exceptionala si situatia…

- Suntem in continua mișcare, de dimineața și pana seara tarziu, iar programul incarcat nu ne mai lasa prea mult timp pentru rasfaț și relaxare. Poate ca tocmai de aceea suntem mereu interesate de noutați, mai ales de cele care promit cele mai bune rezultate, in cel mai scurt timp! Ten curat, catifelat…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Mircea Radu revine la Antena 1, unde va prezenta un nou reality show, „IE, Romanie”, care va fi difuzat incepand din primavara. Formatul presupune explorarea celor mai frumoase zone ale Romaniei, cu scopul de a descoperi oameni care sa poata reprezenta tara.,,IE, Romanie” va debuta sub forma…

- Relațiile care se termina din diferite motive nu trebuie privite ca experiențe negative, ci lecții importante de viața. De fiecare data trebuie sa ne ridicam mai puternice de pe urma acestor experiențe și sa nu mai repetam greșelile din trecut, scrie realitatea.net.

- 2018 va fi anul lor, asta dupa ce anul ce tocmai s-a incheiat nu le-a oferit foarte multe nici pe plan personal, nici in cel profesional. Roata s-a intors, iar pentru aceste patru zodii, lucrurile vor merge excelent.

- Fotograful newyorkez David Leventi incepea, in urma cu aproximativ zece ani, un proiect caruia i-a dedicat cinci ani: a fotografiat salile teatrelor de opera faimoase in intreaga lume. De la Ateneul Roman la Opera Garnier, la Opera Regala Suedeza si pana la Teatrul Bolsoi din Moscova, Leventi a realizat…

- Totuși doar 4 zodii vor avea parte de cele mai multe schimbari pozitive in acest an, scrie divahair.ro. Astfel, acești 4 nativi vor fi cei mai fericiți din tot zodiacul in 2018. Ești curioasa care sunt cele mai fericite zodii din acest an și care sunt aspectele dn viața acestora care se vor schimba?…

- Daca va intrebati de ce sunteti inca singuri, motivul s-ar putea sa fie incopatibilitatea. Gasirea unei persoane compatibila zodiacal ar putea fi biletul pentru o relatie de durata, spun astrologii. Va prezentam nativii care nu vor face niciodata casa buna impreuna.

- Mesaje Sf. Ion. SFÂNTUL ION este sarbatorit pe 7 ianuarie! În cazul în care cunoasteti un Ion pe care vreti sa-l felicitati, iata mai jos câteva sugestii de mesaje sau SMS-uri special destinate pentru el/ea.

- Se spune ca spiritul de lider este ceva cu care te naști și la care depui mult efort pentru a-l perfecționa. Liderii se ajuta pe ei inșiși, dar mai ales pe ceilalți pentru a face cele mai bune lucruri.

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Mihaela Radulescu a simțit nevoia sa le faca o marturisire prietenilor sai de pe internet la sfarșit de an 2017. Mihaela Radulescu, cunoscuta publicului larg și drept diva de la Monaco, este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul autohton. Mihaela Radulescu are o relație, de trei ani…

- Anul 2018 vine cu multe schimbari, rasturnari de situație, care îi pot speria pe unii nativi. Însa trebuie sa ținem cont ca orice schimbare poate fi un pas înainte catre atingerea scopurilor noastre.

- Daca sunteti in criza de inspiratie, insa, v-am pregatit o selectie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteti trimite sefilor, colegilor, prietenilor, parintilor sau persoanei iubite. MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. „Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Cele mai frumoase colinde romanești de Craciun s-au pastrat in satele din toata țara, transmițandu-se din generație in generație. Poate cel mai cunoscut cantareț de colinde este Ștefan Hrușca.

- Horoscop 23 decembrie 2017. Ziua de 23 decembrie vine cu numeroase surprize, nu pentru una, ci pentru mai multe zodii. Caștigurile materiale par garantate pentru trei dintre nativii horoscopului, la care banii vor trage.

- Te-ai gandit vreodata care sunt cele mai rele zodii din horoscopul turcesc? Aroganta, lipsa de implicare si pasivitatea sunt doar cateva din caracteristicile acestor zodii. Data de nastere transmite mai multe decat crezi.

- LEU: Mandria este lucrul cel mai de preț al nativilor nascuți sub acest semn zodiacal și nu vor renunța la ea nici macar pentru iubire. Pot fi aroganți uneori, insa in general au firi placute. Nu ii vei gasi niciodata n postura de victima, dar asta nu inseamna ca nu se vor camufla in oițe…

- Construita de statul roman in anul 1902, gara din satul Burdujeni este una dintre cele mai frumoase din Romania și a reprezentat un important punct feroviar de granita al Romaniei, la fosta fr...

- Cele mai frumoase covoarele din colectiile mesterilor populari din țara vor fi expuse, duminica, in cadrul targului "Covorul Dorului". Evenimentul se va desfașura la Palatul Național ”Nicolae Sulac”.

- Alegerea destinatiei de vacanta devine o provocare din ce in ce mai mare in fiecare an. Printre toate ofertele agentiilor de turism care isi trimit clientii in cele mai exotice si spectaculoase destinatii de peste hotare, printre toate biletele low-cost pe care companiile le ofera in fiecare…

- Toata lumea așteapta noul an pentru ca va fi mult mai bun decât anul 2017. Pentru unele persoane așa va fi, însa pentru altele va fi exact invers. Berbecii vor fi puși în fața unor situații grele în care trebuie sa fie puternici. Cea mai mare problema a lor este…

- Primaria Municipiului Calarasi in colaborare cu Muzeul Municipal Calarasi organizeaza, pentru al doilea an, concursul ”O, brad ... frumos! ”. Pentru a participa la acest concurs, doritorii trebuie sa realizeze ornamente si/sau un pom de Craciun din materiale reciclabile.

- HOROSCOP BERBEC Ai grija cum te comporti azi in preajma unor persoane foarte sensibile, pentru ca atitudinea ta mai directa, mai categorica, poate si mai severa, s-ar putea sa lase urme adanci asupra unui suflet fragil. Fii atent cum vorbesti copilului tau, partenerului de suflet, parintilor,…

- HOROSCOP 6 DECEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nimic nu se repara peste noapte, ci e nevoie de o perioada de convalescenta pentru ca totul sa se echilibreze. Esti pe calea cea buna, spre momentul in care vei spune ca totul a revenit la normal, dar trebuie sa mai ai rabdare. Mai…

- Pentru frumoasa Elena Simona ZNA fiecare zi aduce noi provocari si noi momente unice. De data aceasta, frumoasa argeseanca a ales sa petreaca o scurta vacanta in Elvetia. Aceasta a renuntat la tinutele ce-i puneau in valoare corpul perfect si a trecut la haine ceva mai groase, pentru a rezista cu…

- Capcane financiare, iesiri necontrolate si sanse unice de a evolua pentru unele zodii în anul 2018. În anul 2018 unii nativi vor întâmpina piedici pe partea financiara, tocmai pentru a învata sa actioneze

- Fac orice pentru cei din jurul lor, iubesc curat si daruiesc sincer, astfel ca au biletul spre Paradis. Cauzele umanitare sunt o prioritate pentru ele si nu se dau in laturi de la a-i ajuta pe cei aflati in nevoie. Vorbim despre femeile cu suflet de aur.

- Melomanii care participa in mod constant la concertele organizate de Filarmonica din Brașov se vor bucura afland ca, in aceste zile, valoroasa Orchestra simfonica se afla in turneu tocmai in Țara Soarelui Rasare, ducand publicului de acolo un mesaj de prietenie și…profesionalism artistic. Sub conducerea…

- Bianca Dragusanu crede ca cei care spun ca nu conteaza frumusetea mint si ca aspectul fizic este foarte important. "Bine v-am gasit! Ati vazut ca suntem energici si pozitivi, a iesit si soarele datorita noua. In weekend, am dat o fuga la Viena, dus-intors, scurt, pentru ca am avut putina treaba.…

- BerbecIncepi anul perfect, ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018, iar lucrurile evolueaza rapid spre o despartire definitiva. O veti lua pe drumuri diferite, iar despartirea va fi una decenta, fara scandaluri si fara razbunari.…

- Într-un grup de prieteni, mereu exista o persoana care crede ca e mai buna decât toti ceilalti la un loc si are tendinta sa îi discrediteze pe cei care îndraznesc sa concureze.