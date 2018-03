Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a avut o experiența traumatizanta in vacanța, cand a vrut sa fie o mama cool și sa practice cot la cot cu fiul ei, Ayan, un sport e iarna cu care nu era familiarizata. Dupa ce s-a dat cu motoare, skijeturi, tiroliene și elicoptere și a-ncercat toate experiențele extreme care nu cer…

- Daca ar primi 100.000 euro, doar 1,5% dintre romani ar investi in fonduri de investitii, primele optiuni fiind afacerile, calatoriile si investitiile imobiliare, arata studiile de specialitate. De asemenea, aproape 44% dintre romani iau sfaturi de la prieteni, apropiati sau colegi de incredere in privinta…

- Citeste si: Orasul din Romania care a investit 50 de milioane de euro in turism. A devenit una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta Peste 61.000 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai in 2017, plus 20% „Calatorul roman a devenit mai aventurier, a inceput sa caute destinatii si experiente…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Incarcarea unui vehicul electric in Romania se poate face, incepand din 19 martie, pe baza unui abonament fix, la care se adauga tariful de incarcare in functie de puterea pe care care masina o poate accesa la statie si timpul cat este conectata pentru alimentare, reiese din datele Renovatio e-charge,…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Mihaela Radulescu , vacanța in trei in Austria! Diva de la ” Romanii au talent ” profita de valul de ninsori care s-a abatut asupra Europei ca sa schieze alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner, și de fiul ei, Ayan. Mihaela e pasionata de sport, Felix pare nascut pentru asta, iar Ayan nu doar ca a…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi 'pentru', 7 voturi 'impotriva'si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pentru…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania nu aduc vesti foarte bune pentru cei din PSD. Astfel,ultimulsondaj de opinie cu privire la preferintele romanilor pentru functia de presedinte, arata faptul ca Iohannis ramane in topul preferintelor romanilor, asta cu doar un an si jumatate inaintea…

- Potrivit noului Cod Fiscal, romanii plecati in strainatate care și-au pastrat rezidența fiscala in Romania vor fi nevoiti sa plateasca o taxa lunara. Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie…

- Romanii sunt tot mai putin dispusi sa doneze cei doi la suta din impozitul pe venit prin mecanismul de redirectionare catre ONG-urile care activeaza in Romania. Astfel, suma totala obtinuta prin mecanismul de redirectionare a 2% din impozitul pe venit a fost, pentru anul fiscal 2016, sensibil mai mica…

- Valentine’s Day, sarbatoarea iubirii celebrata peste Ocean si importata de ani buni si in Romania, nu mai reprezinta o zi dedicata doar persoanelor care fac parte dintr-un cuplu. Potrivit datelor Christian Tour, tot mai multi romani singuri isi planifica o calatorie in aceasta perioada si aleg destinatii…

- Șase ani și vreo 50 de zile pe care trebuia sa le petreaca dupa gratii l-au speriat atat de tare pe un hoț specializat in escaladari ale caselor jefuite incat acesta s-a refugiat la mii de kilometri de Turda natala, in Portugalia, pe malul Oceanului Atlantic. Vacanța forțata a infractorului poreclit…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, conform Agerpres.ro. Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- "Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania. Independența sistemului judiciar romanesc și capacitatea sa de a combate in mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o

- Romania se afla in ultima parte a unui clasament european care masoara gradul de fericire si calitatea vietii cetatenilor europeni, asa cum o percep ei. Romanii nu sunt satisfacuti de nivelul de trai din tara, arata cele mai recente date din raport, colectate in 2016. Insa nu doar romanii sunt nemultumiti,…

- Presa din Țara Soarelui Rasare a punctat faptul ca sute de romani i-au transmis mesaje in care ii cer scuze premierului japonez Shinzo Abe pentru primirea de care acesta a avut parte la prima sa vizita oficiala in Romania.Totul in conditiile in care Shinzo Abe nu a mai avut cu cine sa se intalneasca…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- 24 ianuarie zi libera. Românii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. În aceasta zi, potrivit legislației muncii din România, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Române.

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul...

- Noul Cod Fiscal aduce o noua lovitura pentru romanii plecati la munca in strainatate. Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara.

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Biroul Executiv al Organizației Municipale Iași a Partidului Social Democrat și-a anunțat, duminica, susținerea fața de Guvernul Mihai Tudose. Filiala condusa de primarul Mihai Chirica arata ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc uriaș pentru succesul Programului de Guvernare…

- Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, a susținut, astazi, la Bistrița, într-o conferința de presa, dupa o vizita oficiala efectuata în Ucraina, ca România nu își poate permite sa aiba români care sa nu aiba dreptul sa studieze în limba româna. “Ieri…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile risca, de la 1 ianuarie 2018, sa fie amendați daca nu notifica Fiscul in prealabil prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. Obligația de notificare a intenției de a pleca din Romania pentru mai…

- Primaria a inceput sa supraimpoziteze cu 100% cladirile si terenurile neingrijite in anul 2016, iar in 2017 cu 400%. Anul acesta, in schimb, supraimpozitarea este de 500%. „Din pacate, sufera foarte multi oameni care nu isi permit. Intr-adevar, si eu locuiesc in aceasta curte la care e problema cu fatada,…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul "Prima Casa" prin reducerea fondurilor alocate. Liberalul cere ca la rectificarea bugetara din acest an plafonul programului sa fie majorat. Iancu Caracota sustine ca fondurile alocate in acest…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. "Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre…

- Un startup estonian a adus in Europa un serviciu folosit si de romanii plecati la munca in strainatate: transfera bani dintr-o tara in alta, cu comisioane sub cele ale bancilor, printr-un sistem prin care, de fapt, banii trimisi de "stranierii" nostri nici nu parasesc tara respectiva, dar valoarea lor…

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…

- "Prea putini… Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani inteleg…

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Primul presedinte postdecembrist, Ion Iliescu, a scris, vineri, pe blog, ca in decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, ”indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”. „In decembrie 1989, in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent…

- Pe 21 decembrie 1989, in Romania s-a incheiat violent „epoca de aur" a comunismului. Trecusera deja sase zile de la inceperea revoltei din Timisoara si Nicolae Ceausescu inca mai credea ca are situatia sub control. La ora 11, dictatorul a iesit in balconul cladirii comitetului central al PCR si a inceput…

- Echipa momondo.ro a analizat cautarile de zbor efectuate pentru perioada sarbatorilor si dezvaluie catre ce destinatii iau romanii avionul la final de an si din ce tari exista cea mai mare cerere de zbor catre Romania de Craciun, comparativ cu anul 2016 .

- Este cu 50 de lei peste cel de anul trecut și cu 200 de lei fața de cel din 2013. Un roman va da, in medie, cam 685 de lei pentru cozonaci, carne și alte preparate. Pentru haine, incalțaminte, cosmetice și ornamente va aloca 457 de lei. Iar pentru cadouri este prevazut un buget de 611 lei.…

- "Chemam romanii sa respecte mostenirea Regelui Mihai si legamantul pe care succesoarea sa, Margareta, Custodele Coroanei, l-a rostit in Sala Tronului de la Palatul Regal in seara de 29 noiembrie 2017: "in seara aceasta, fac in fața tuturor romanilor legamantul ca lumina calauzitoare a Regelui, farul…