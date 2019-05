Cele mai evidente simptome ale oricărui tip de cancer Cancerul este o consecinta a multiplicarii anormale si necontrolate a uneia sau mai multor celule. Deseori, in prima faza, cancerul nu are simptome evidente, acestea aparand cand boala este in stadiile II sau III. Iata cateva simptome care anunta un cancer si care, de cele mai multe ori sunt ignorate. 1 Pierderea in greutate Atunci cand o persoana slabeste brusc, fara sa fi tinut o dieta speciala, este nevoie de analize medicale, pentru a determina cauza scaderii ponderale. Pierderea in greutate poate fi simptom al unui cancer mai ales de tip gastrointestinal, insa poate fi cauzata si de hipertiroidism,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

