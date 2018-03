Stiri pe aceeasi tema

- Momente de comedie in sala Teatrului Național in debutul Premiilor Gopo 2018. Alexandru Bogdan, prezentatorul evenimentului, a pregatit o sceneta care a starnit hohote de ras in randul invitaților. Actorul l-a ironizat pe Liviu Dragnea și discursul acestuia de la congresul PSD, discurs care a culminat…

- Paznicul de vanatoare din localitatea Vela din judetul Dolj este acuzat ca ar fi impuscat cu sange rece doi caini de vanatoare, iar terbila scena s-ar fi petrecut in apropierea unor copii, care se jucau in zapada. Oamenii sustin ca barbatiul nu s-a gandit nici macar o clipa ca cei mici puteau fi raniti.

- Marți, 27 martie, de la ora 19.00, la sala studio, de ZIUA MONDIALA A TEATRULUI, spectatorii au intrare gratuita, in limita locurilor disponibile, la spectacolul ”ȘI MAINE E O ZI”, de Franz Xaver Kroetz, un tulburator recital actoricesc al doamnei Aurora Prodan, un spectacol care ne vorbește despre…

- In minunata lume a artelor, nici teatrul nu a pierdut vreodata batalia cu timpul. Personajele emblematice ale scenei ofera spectatorilor terapia nemijlocita, cu adevaruri de viața ale tuturor varstelor. Iar copiii și tinerii din Buftea au fost, și de aceasta data, mesagerii iscusiți ai bunei educații,…

- Un membru al echipei de acrobati a Cirque du Soleil a murit intr-un spital din orasul american Tampa, unde fusese transportat in urma unui accident petrecut pe scena, in timpul reprezentatiei de sambata seara a spectacolului "Volta", potrivit tmz.com.

- Barbatul a luat un flex si a taiat o bucata din masina, apoi a pus ferastraul la loc in masina și a parcat pe locul sau, scrie antena3.ro. Citeste si Scandalul "spionului otravit" ia amploare: Rusia anunta ca va expulza "in curand" diplomati britanici Scena a fost filmata de martorii,…

- Sase actori talentati concureaza pentru trofeul Gopo pentru cel mai bun actor in rol principal, care va fi decernat in cadrul galei de pe 27 martie Nominalizatii celei de-a douasprezecea editii a Galei Gopo la acesta categorie sunt: Alexandru Potocean (“Marita”), Șerban Pavlu (“Meda sau Partea nu prea…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Cautarea de talente a fost dusa la un alt nivel aseara, in cea de-a patra editie Romanii au talent, iar concurentii, parca veniti dintr-o alta dimensiune, au incantat publicul cu aptitudinile lor si au obtinut aprecierea juratilor, dar si sansa sa demonstreze ca pot deveni noii eroi nationali. Marea…

- Frumoasa interpreta Mirabela Cismaru din Rovinari devine din ce in ce mai cunoscuta! Dupa ce a dat lovitura cu piesa „ Uit de tine” cu care a inregistrat peste 17 milioane de vizualizari pe canalul youtube, Mira este din ce in ce mai prezenta atat la Tv cat și in concerte. Pe 8 martie frumoasa…

- Cele cinci producții nominalizate la categoria Cel mai bun film european a celei de-a XII-a ediții a Premiilor Gopo (27 martie, Teatrul Național din București) pot fi vizionate incepand din 5 martie, la Cinema Elvira Popescu și Cinema Muzeul Țaranului din București

- Corala „Ciprian Porumbescu" a Asociatiei Culturale "Crestinii Bucovinei" din Suceava aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" un concert pascal, astazi, 6 martie, de la ora 19.00.Pretul unui bilet este de 10 lei, iar acestea se pot achizitiona si on-line de ...

- Cele cinci productii nominalizate la categoria Cel mai bun film european a celei de-a XII-a editii a Premiilor Gopo (27 martie, Teatrul National din Bucuresti) pot fi vizionate incepand de luni, 5 martie, la Cinema Elvira Popescu si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti.

- Salina Turda, in topul destinațiilor turistice excentrice din Europa Publicația britanica The Guardian a inclus Salina Turda și zona sa de agrement printre destinațiile recomandate pentru turiștii in cautare de locuri excentrice in Europa. „Pentru o experiența suprarealista nu e nevoie sa…

- Bataie cu pumni si picioare in regiunea Lipetk din Rusia. Pe internet au aparut imagini video in care trei adolescente o bat pe una dintre colegile lor de scoala. Scena este urmarita de cativa amici, care le incurajau pe tinere sa nu se opreasca.

- Ana Cernicova, solista a Teatrului Național de Opera și Balet din Chișinau și fiica sa de doar 7 ani, Amelia Uzun, au creat un moment magic pe scena concursului „Romanii au talent”. Cele doua au cintat piesa „Once Upon a December”, care a ridicat sala in picioare. Momentul a fost apreciat de jurații…

- Filmul "Un pas in urma serafimilor", regia Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari - 15 - la Premiile Gopo 2018, informeaza organizatorii. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, 23 de lungmetraje romanesti lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare cand, in timpul unui discurs rostit in sudul Turciei, a adus pe scena o fetita imbracata in uniforma militara, pe care a indemnat-o 'sa moara ca un martir', in timp ce aceasta plangea, a relatat miercuri publicatia belgiana Le Soir.…

- Ansamblu de dansuri "Slavutich" i-a incantat pe ieseni luni seara la Teatrul Luceafarul cu un program de dansuri cazacesti, momente umoristice din satul slav si dansuri populare. Pe scena au urcat 24 de dansatori, sase interpreti vocali si 9 instrumentisti, specialisti ai temelor populare slave, insufletind…

- Teatrul de Stat Constanta invita publicul, in primul weekend al lunii martie, sa urmareasca un spectacol nou nout, "Testosteronldquo;, de Andrzej Saramonowicz, in regia lui Traian Soimu. Avanpremiera va avea loc vineri, in a doua zi a lui Martisor, iar premiera, sambata. O a treia reprezentatie este…

- Un barbat a fost impins de la balcon in Roman, fara ca nimeni sa intervina sa opreasca nenorocirea. Cel banuit de comiterea gestului ulutior ar fi chiar fiul pensionarului, care e cautat acum de polițiști. Incidentul a fost filmat de unul dintre martori, care a publicat imaginile halucinante pe Internet.…

- N-o cunosc personal pe doamna Laura Codruta Kovesi. Nu am nici competenta ultima sa ma pronunt pe fondul problemelor tehnice legate de DNA si dezbatute amplu si patimas in presa de toate culorile. Mi se pare, totusi, evident ca tabara anti-DNA e alimentata si reprezentata preponderent de insi cu un…

- E declaratia unui om care, odata devenit parinte, isi cere dreptul la fericire. Un drept de care, din pacate, fiul lui Petre Geambasu a fost privat in copilarie. Prima oara l-am vazut la „Scoala Vedetelor“, cand mai toate pustoaicele ii strigau numele. Apoi, l-am vazut evoluand pe scena festivalului…

- In mijlocul nesfarsitelor podgorii, un calaret strabate agale aleile dintre intinsele vii de vita de vie. Nu, nu e o scena rupta dintr-un film de la inceputul secolului trecut. Este o scena intalnita zilnic in nordul...

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Nicoleta Guța și-a obișnuit fanii cu apariții care mai de care mai spectaculoase. Cand urca pe scena, fiica lui Nicolae Guța prefera sa imbrace haine colorate și sa adopte un machiaj strident.

- Victor Rebengiuc si-a serbat ziua de nastere pe scena, in aplauzele a sute de spectatori. Actorul a implinit 85 de ani. La finalul spectacolului "Regele Moare", jucat sambata seara la Teatrul National, colegii si spectatorii i-au facut o surpriza.

- KYGO, DIPLO, OLIVER HELDENS ȘI ALESSO VIN IN PREMIERA PE SCENA UNUI FESTIVAL DIN ROMANIA, LA UNTOLD. LOR LI SE ALATURA ARMIN VAN BUUREN, AFROJACK, DIMITRI VEGAS&LIKE MIKE, STEVE AOKI ȘI THE PRODIGY! SCENELE GALAXY ȘI ALCHEMY II PRIMESC IN ACEST AN PE SOLOMUN, NINA KRAVIZ, LOCO DICE, ANDY C, DUB FX ,…

- UNTOLD 2018. Kygo, Diplo, Oliver Heldens si Alesso vin în premiera pe scena unui festival din România, la UNTOLD. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.

- Teatrul de Stat Constanta TSC reia, in aceasta luna si in cele ce urmeaza, spectacole valoroase din repertoriul sau vast, piese care nu au mai fost jucate in ultimul an. Vineri, 9 februarie, la ora 19.00, constantenii vor avea prilejul sa revada "BOLNAVUL INCHIPUIT", o adaptare dupa Moliegrave;re, realizata…

- Peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - au intrat oficial în cursa pentru nominalizari la cea de-a XII-a editie a Premiilor Gopo, informeaza un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea Filmului Românesc, transmis, luni, AGERPRES. Printre filmele eligibile…

- Caravana „Alege oaia!” a lui Petre Daea merge inainte Caravana „Alege oaia!” inițiata de ministrul Agriculturii Petre Daea, in scopul promovarii consumului de carne de ovine (sortiment deficitar in alimentația romanilor, in ciuda unor vechi și sanatoase tradiții) a poposit sambata la Buzau, unde s-a…

- Scandal monstru azi (1 februarie) dimineața, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata, Violeta Alexa, a fost batuta de un director din cadrul companiei. Potrivit martorilor, directorul de investiții Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna. Scena a avut loc in biroul lui…

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au trait o poveste de dragoste interzisa. Ambii erau casatoriti. De la spectacolele care ii aducea pe aceeasi scena si pana la dragoste nu a fost decat un pas. "Cu Angela am fost intr-un…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Autoritațile țin sa își evidențieze cum trebuie realizarile, nu conteaza cât sunt de mici. Primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a inaugurat cu fast o toaleta dintr-o școala, terminata înca de anul trecut.

- Chiar daca este foarte cunoscut printre consumatorii de spectacole de comedie, nu a fost ferit, totusi, de comportamentul violent al unui fan. Steve Brown a fost batut de un barbat agresiv chiar pe scena unde comediantul performa.

- Prima semifinala a concursului Eurovision este in plina desfașurare la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. Cantareața Luminița Anghel a deschis spectacolul cu piesa „Hora din Moldova“. Alaturi de ea, pe scena au fost dansatorii de la „Ansamblul folcloric Țara Vrancei“. Alex Florea a fost primul…

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Trupa de indie rock Arctic Monkeys revine pe scena și anunța data primului show. Britanicii vor concerta pentru prima oara, dupa mai bine de 3 ani de pauza, la festivalul Firefly, in The Woodlands, Delaware, in perioada 14-17 iunie, alaturi de nume precum Eminem, Kendrick Lamar sau The Killers. In august…

- Duminica aceasta, Teatrul de papusi „Gulliver” isi asteapta spectatorii de toate varstele la „Jack si fasolea fermecata”, o poveste populara englezeasca ce a incantat iubitorii de basme din intreaga lume.

- Daca marți dimineața a fost invitata la ProTV, la emisiunea “Vorbește lumea” ( toate detaliile AICI ), Denisa Moga, o tanara artista din Sebeș, a fost prezenta, marți seara, la PrimaTV, in cadrul programului Focus Magazin, unde și-a promovat cea mai recenta piesa, intitulata “Singuri”. ( piesa și videoclipul…

- Datorita generatiei tinere care este familiarizata si deschisa spre fintech, scena tehnologiei financiare (fintech) din Romania are premise bune de dezvoltare, chiar daca momentan este in faza incipient. Este doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina o norma, se arata intr-o analiza a Saxo Bank.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Delia, poate cea mai nonconformista cantareata de al noi, are planuri mari, spun apropiatii. Se pare ca artista si-ar dori sa ia o pauza si sa renunte temporar la scena. Mai mult, prietenii blondinei spun ca vedeta are in plan sa adopte un copil. Desi a spus de multe ori ca nu-si doreste sa devina mama…

- Anul 2017 a fost unul in care la Palatul Victoria s-au aflat doua guverne ale aliantei PSD-ALDE, Executivul Grindeanu fiind inlocuit prin motiune de cenzura de Cabinetul Tudose, cu argumentul ca implementarea programului de guvernare nu decurgea corespunzator, dar si pe fondul protestelor din strada…

- Mulți artiști s-au impiedicat sau au alunecat pe scena, la filmarile pentru Revelionul Starurilor 2018. Anda Adam a uitat de treapta de la intrarea in scena, s-a impiedicat și a cazut chiar in momentul in care invitații erau poftiți