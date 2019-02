Stiri pe aceeasi tema

- Un bihorean a devenit vedeta pe internet dupa ce a umblat prin orașul Oradea cu mașina cu ambele portiere din spate deschise. Barbatul avea de transportat un frigider destul de voluminos, dar nu s-a speriat de aceasta "misiune". A urcat la volan și a mers cu ambele portiere din spate deschise, a informat…

- Mare atenție șoferi! Daca nu veți respecta noul Cod Rutier riscați sa platiți amenzi usturatoare. Anul acesta s-au facut schimbari radicale in legislație privind circulația pe drumurile publice

- Ieri, in jurul orei 17.10, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 29 de ani, din comuna Taga, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.C. 23, pe raza localitatii Santioana, judetul Cluj, desi nu este detinator de permis de conducere. In cauza se efectueaza…

- Potrivit IPJ Cluj, barbatul de 48 de ani din comuna Ceanu Mare, județul Cluj, conducea pe raza localitații de unde provenea, chiar daca nu avea permis de conducere. De asemenea, mașina la volanul careia se afla nici macar nu era a sa. Autoturismul îi fusese împrumutat de o femeie de 37…

- Codul portocaliu de polei in judetele din sud estul tarii a creat multe probleme pe drumuri. Zeci de soferi au fost blocati mai multe ore pe un drum ce leaga orasul Buzau de Braila, iar mai multe masini au derapat in judetul Bihor. Tot poleiul a fost de vina dupa ce peste 70 de galateni […] Articolul…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti a anuntat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca s-au aprobat modelul si continutul a doua documente fiscale care au termen limita de depunere sfasitul lunii in curs, respectiv declaratiile 205 si 207. Astfel, declaratia informativa…

- O femeie din Romania a murit dupa ce a traversat o strada din orașul Calcinate, provincia Bergamo. Șoferul care era la vonalul mașinii care a lovit-o este roman. Incidentul a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 7.00, a anunțat bergamo.corriere.it. Femeia a traversat strada pentru a se urca in mașina…

- Pe masura ce vremea inainteaza spre anotimpul toamna-iarna, cei mai multi soferi nu realizeaza ca acest lucru inseamna si implinirea unora dintre obligatiile pe care le are orice conducator auto atat fata de autoturism, cat si fata de viata sa si a celorlalti participanti la trafic. Unii dintre ei sunt…