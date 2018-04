Stiri pe aceeasi tema

- Adi Sina și Anca Serea formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Muzicianul a facut la TV un anunț care privește intreaga sa familie. Adi Sina și Anca Serea au o familie perfecta alaturi de cei cinci copii ai lor . Cu toate ca au o familie numeroase, Adi Sina a marturisit…

- Guvernul britanic revizuieste vizele acordate investitorilor straini, a declarat marti premierul Theresa May, raspunzand unor interpelari in parlamentul de la Londra privind reactia Regatului Unit la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, informeaza Reuters. May a precizat…

- Dosarul lui Mircea si Vlad Cosma va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Este decizia de astazi a Instantei…

- HOROSCOP BERBEC Privesti spre viitor cu incredere pentru ca se anunta o etapa infloritoare a vietii tale. Schimbarile pe care le-ai decis nu demult isi arata deja efectele si ti se par incantatoare! Nu te abate de la drumul pe care l-ai decis, mergi pe el cu entuziasm, adaugand noi si noi elemente…

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- Roxana Ciuhulescu, despre relația cu fostul soț, tatal fetiței sale, Ana. Fosta prezentatoare este insarcinata pentru a doua oara, iar in urma cu doar cateva zile, s-a casatorit civil cu barbatul care a cucerit-o definitiv. Vedeta a recunoscut ca fiica ei a fost suparata atunci cand a aflat ca va avea…

- Generalul american a participat, joi, la evenimentul "U.S.-European Media Hub" de la Bruxelles, unde a discutat despre operatiunile si activitatile de antrenament desfasurate de Fortele Aeriene ale SUA in Europa si Africa."Relatia noastra cu fortele aeriene romane este foarte puternica.…

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Premierul Theresa May a declarat ca Moscova este „cel mai probabil responsabila de tentativa de asasinat impotriva unui fost spion KGB refugiat in Marea Britanie si asteapta explicatii, pana astazi la mizul noptii, in caz contrar va trece la o riposta puternica .

- Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu fara drept de apel, cu 6-2, 6-3, intr-un duel romanesc desfasurat joi, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508...

- Relația primari - Guvern ”Noi am tot schimbat formule de conducere. Hai sa vedem: feedback-ul de la primari este luat in seama imediat de autoritațile guvernamentale? Eu ințeleg ca am schimbat doua guverne tocmai pentru ca intrebarile lor nu au avut un raspuns imediat” a afirmat Nicolae Banicioiu. …

- Judecatoarea Adina Lupea sustine, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca, in urma unor dezvaluiri despre modul in care anumiti procurori au administrat probe, un judecator nu are cum sa nu isi puna intrebari. Cat priveste "campul tactic", acesta este considerat Cutia Pandorei, pana nu este explicat.

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Piesa de teatru ”Exploziv” este o reinterpretare in cheie contemporana a mitului Bacantelor, cu accentul mutat pe relația mama-fiu (Agave – Penteu). Dramaturgul Elise Wilk plaseaza personajele piesei intr-un liceu din zilele noastre, iar relațiile mama- fiu, profesori-elevi descriu dificultatile de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Silvia Dumitrescu și soțul ei au implinit 25 de ani de la casatorie. Artista a marturisit in direct la cum au sarbatorit momentul și ce vor face in curand. Din cauza unei raceli, Silvia Dumitrescu și soțul ei nu au sarbatorit așa cum ar fi trebuit, insa planuiesc o petrecere mai mare, unde ii vor…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii martie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Nativii Tauri sunt favorizați…

- Degeaba au asteptat, ieri, turistii veniti in orasul Slanic sa coboare in renumita mina de sare, unii dintre ei fiind adusi de problemele medicale pe care si le trateaza in subteran. Si, dupa cum ne-a confirmat primarul orasului, Remus Moraru, inclusiv transportatorii veniti sa incarce sare au stat…

- Apar tot mai multe drame pe masura ce se ridica zidul cerut de Trump intre Statele Unite si Mexic. Mame imbratisate printre zabrele, muncitori sarmani cu acte in regula epuizati de birocratie si americani care nu inteleg rostul barierei artificiale. Acestea sunt personajele care traiesc in doua orase,…

- Promoția romaneasca Golden Fighter a parafat un parteneriat cu WLF Union China, urmand sa intre pe piața din Asia de la urmatorul eveniment. Golden Fighter Kickboxing Championship, prin Alin Falcușan, CEO al promoției, a semnat recent un tratat strategic de cooperare cu WLF Union China, acesta avand…

- Fostul majordom al Prințesei Diana face noi destainuiri legate de viața „Prințesei inimilor”, așa cum era intitulata mama prinților Harry și William. In prezent, el apare in versiunea australiana a emisiunii „I’m A Celebrity”, iar in cadrul show-ului a povestit cateva detalii picante din interiorul…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Arhiepiscopia Tomisului se apara și citeaza un avocat de la Bruxelles, specializat pe legislația europeana privind fondurile europene, care spune ca faptele pentru care este pus sub acuzare Arhiepiscopul nu țin de sfera penalului ci este o problema administrativa. Arhiepiscopia Tomisului a consultat…

- Un barbat din San Bernardino, California, a fost supranumit "Wolf Man" sau "Omul Lup" din cauza unei condiții genetice extrem de care il face sa candideze pentru titlul de "cel mai paros om din lume".

- 1. Comportamentul in situatii limita Daca va confruntati cu situatii stresante, ambii parteneri trebuie sa coopereze si sa aiba un comportament care sa duca la gasirea unei solutii impreuna. Daca unul dintre parteneri trece printr-o perioada dificila, celalalt trebuie sa fie intelegator si…

- Povestea unei femei din California, bona pentru un copil de trei ani, a facut inconjurul lumii.Parinții au fost cei care au ținut morțiș sa spuna tuturor intamplarea prin care au trecut alaturi de femeia care a devenit ”eroina” fiului lor.Cand bona a intrat in casa, primul lucru pe care l-a auzit a…

- Berbec O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri si multa activitate sociala. E important sa accepte invitatii la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitati de incepere a unui propiect interesant dar si a unei…

- Simona Halep a simțit ptimii fiori ai dragostei in adolescența, cand avea doar 18 ani. Cel cu care s-a spus ca ar fi avut o idila este un tanar pe nume Andrei Mlendea. Jucatoarea de tenis Simona Halep, care a ajuns pe perfuzii la spital dupa finala pe care a jucat-o la Australian Open , ar fi avut o…

- Madalina Ghenea si Matei Stratan nu trec printr-o perioada buna a relatiei, insa prietenii virtuali fac tot posibilul sa-i ridice moralul si ii transmit, zilnic, zeci de mesaje de sustinere. Motiv pentru care frumoasa actrita a decis sa le faca publice, in semn de apreciere si respect. A

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Cea mai veche festivitate dedicata premierii celor mai bune filme, ce au fost lansate pe parcursul unui an, va avea loc in curand. In data de 4 martie 2018, Jimmy Kimmel va rosti numele castigatorilor din fiecare categorie. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood și Highland Center din…

- Primele placute de inmatriculare auto digitale vor aparea pe masini in acest an! Producatorul primei placi de acest gen, compania Reviver Auto, a anuntat in cadrul Salonului Auto de la Detroit ca a primit permisiunea de la autoritatile din California pentru ca acestea sa fie utilizate legal.

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Accident bizar in California - un sofer a scapat masina de sub control si a intrat pe geamul unui apartament de la etajul unei cladiri. Si, ca prin minune, toata lumea a scapat cu viata. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

- Familia Halep, achiziție de 180.000 de euro. Simona a caștigat peste 20.000.000 de euro din tenis, fratele ei tocmai ce si-a cumparat o super-masina. Potrivit telekomsport.ro, Nicolae Halep tocmai si-a achizitionat un Bentley in valoare de 180.000 de euro. ”Cand iese prin prin oras este imposibil ca…

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- Donald Tusk, fost premier centrist al Poloniei si principalul rival al partidului Lege si Justitie (PiS), al lui Jaroslaw Kaczynski, aflat la putere, a facut declaratiile respective in timp ce tara sa este implicata intr-o serie de conflicte cu UE.

- Richard si Alina s-au cunoscut in 2010, la Londra, acolo unde romanca lucra intr-un bar. Relatia lor a durat aproape 2 ani, timp in care americanul a ajuns si in Romania. Indragostit, i-a daruit Alinei un inel de logodna, cu diamante, de 8.000 de dolari. Richard: „I-am intalnit familia de multe ori,…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu sustine, pe pagina sa de Facebook, ca "relatia privilegiata" a ministrului Sanatatii Florian Bodog cu medicul Mihai Lucan "nu se stie de ieri, de astazi". 1 0 0 0 0 0

- Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana. Nu se cunosc detalii despre cauza mortii tanarului actor. Jon Paul Steuer s-a nascut in California in martie 1984 și și-a inceput cariera in actorie la varsta de trei ani, cand a jucat in piesa de teatru The…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, in dosarul in care a fost implicat si ministrul Viorel Ilie. Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Pop Felicia-Elena, directoare…