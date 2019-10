Stiri pe aceeasi tema

- Viteza ucide! Accident in Morarești, intre o mașina și un autotren. Au murit o femeie și cainele acesteia. Vineri, un barbat de 51 de ani, din București, care conducea un autoturism pe DN 7, din direcția Pitești catre Rm. Valcea, pe raza localitații Morarești, intr-o curba deosebit de periculoasa, nu…

- Responsabilii pentru fauna salbatica din Sri Lanka au declarat luni ca o echipa formata din angajati ai Departamentul pentru fauna salbatica, armatei si politiei au lansat o ampla operatiune de cautare in Rezervatia Forestiera Habarana, dupa ce in weekend au fost gasite carcasele a sapte elefanti,…

- Adio, sicrie expuse la geam, cruci din lemn și coroane de flori expuse pe strada sau in fața magazinelor de pompe funebre. Masura a fost luata in orașul Alexandria, județul Teleorman, dupa ce mai mulți localnici s-au plans ca aceste imagini ii deprima.

- Trei persoane au fost gasite fara suflare, iar alte 4 sunt in stare critica la spital. Autoritațile din Pittsburgh au descoperit ca toți aveau in comun brațari portocalii din hartie, care se pun la...

- ​Vinerea neagra pe soselele din Romania. Tragedii cumplite pe sosele, 6 morti si zeci de raniti.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Molid, judetul Suceava, a avut loc un impact frontal intre 2 autoturisme, ca urmare a unei patrunderi…

- Membri a doua familii, cei aflati in masina au incercat sa traverseze raul Sui din regiunea rusa Tuva, ce se invecineaza cu Mongolia, a anuntat pe Facebook seful guvernului regional, Solban Kara-ool, precizand ca vehicul implicat in accident este un UAZ-469.Data exacta in care a avut loc…

- Zece persoane, dintre care sase copii, au murit inecate dupa ce masina de teren in care se aflau s-a rasturnat in timp ce soferul incerca sa traverseze un rau intr-o regiune indepartata si putin populata a Siberiei, au anuntat vineri autoritatile, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Membri a…

- La data de 8 iulie 2019, in jurul orei 23,15, polițiștii din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Barbatul, in timp ce conducea autoturismul ar fi…