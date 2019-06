Stiri pe aceeasi tema

- Halterolfilul Yaroslav Radashkevich a avut parte de o accidentare teribila in timpul unei competitii ce a avut loc in Habarovsk, Rusia. In timp ce ridica 250 kg, picioarele pur si simplu i-au cedat, relateaza Observator.tv. Atletul din Blagoveșcensk, un oraș din regiunea Amur, Federația…

- Peste 320 de locuri de parcare urmeaza sa fie scoase la licitație de Primaria Botoșani. Este vorba despre acele locuri a caror taxa de concesiune nu a mai fost achitata de concesionari, de la inceputul acestui an.

- Un explorator american care a reusit sa coboare cu submarinul in cele mai adanci puncte de pe Pamant a declarat luni ca a descoperit in astfel de locuri deseuri rezultate din activitati umane, relateaza agentia DPA. Victor Vescovo, care a devenit primul om care a realizat scufundari multiple in cele…

- Isaac Donkor, fundașul ghanez de 23 de ani al oltenilor, a avut o intervenție violenta in careu, asupra lui Florinel Coman. Donkor s-a dus cu talpa pe glenza lui Florinel Coman, iar arbitrul a dictat penalty fara ezitare. Cornel Dinu, prezent in studioul GSP, a comentat faultul comis de jucator: „Un…

- Un nucleu stelar super-dens, o stea neutronica din categoria pulsarilor, rezultata dintr-o supernova, se indreapta cu viteza de 4 milioane km/h spre marginea Caii Lactee, urmand, conform astronomilor sa paraseasca galaxia si a lasat in urma sa o "coada" stralucitoare ce se intinde pe 13 ani lumina,…

- Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene, a atins 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume, Executivul organizand, miercuri ... The post PREMIERA MONDIALA. Laserul de la Magurele a atins cea mai mare putere din lume / Directorul proiectului: „A zecea parte din intreaga putere…

- Fostul deputat comunist si liderul gruparii Antifa, Grigore Petrenco, ataca dur liderii PAS-PPDA, care au declarat ca vor transmite Curtii Constitutionale raportul cu asa-zisele incalcari de la ultimele alegeri parlamentare, si nu la CEC sau instantelor de judecata, asa cum prevede legea.