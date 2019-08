Cele mai comune greseli in purtarea lentilelor de contact si cum le evitam? De Saptamana Sanatatii Lentilelor de Contact oftalmologii Videt.ro ofera consultatii gratuite

Stiri pe aceeasi tema

- Un sportiv din Lugoj va lupta in cea de-a patra ediție a galei de sporturi de contact OSS Fighters, care are loc in aceasta seara, la Mamaia. OSS Fighters este un concept inovativ dedicat sporturilor de contact, care imbina sportul cu spectacolul și ofera lupte pe reguli de K-1, intre sportivi…

- In perioada 20-21 august 2019, Primaria Cluj-Napoca alaturi de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca desfașoara acțiunea ”Clujul Sanatos”, care se adreseaza tuturor clujenilor. Acțiunea va avea loc pe strada Unirii din cartierul Gheorgheni (la capatul liniei troleibuzului 3), in zilele de marți și miercuri,…

- Suprafata fondului forestier national a crescut, in ultimii cinci ani, cu 38.477 de hectare, de la 6.544.588 hectare in 2014, la 6.583.065 hectare la finalul anului 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva, care citeaza datele oficiale ale Institutului…

- (P) Un proiect de design interior nu este complet daca nu a luat in calcul si corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate in fiecare incapere, importanta acestora fiind in primul rand functionala. Astfel, sursele de lumina alese si amplasate corect vor asigura conditii optime pentru desfasurarea tuturor…

- Conform ultimei raportari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), 129 de persoane au fost confirmate cu pojar in perioada 8-12 iulie in Romania, cu aproape 50 mai multe decat saptamana anterioara. Cele mai multe cazuri au fost identificate in Mehedinti, 29…

- La 27 iunie 2019, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut o interventie in cadrul reuniunii plenare a Adunarii Generale a ONU pe tema "Responsabilitatea de a proteja pentru prevenirea genocidului, a crimelor de razboi, a purificarii etnice si a crimelor impotriva…

- Toți abonații vor beneficia de un nou serviciu. Serviciul Apple Pay s-a lansat și in Romania, existand acum posibilitatea de a adauga carduri de credit sau debit in aplicația Wallet de pe iPhone. Numarul de banci și servicii fintech compatibile va crește pe parcurs. Serviciul Apple Pay s-a lansat in…

- Un numar de 198.342 de oameni din intreaga lume aveau in 2018, individual, o avere egala sau mai mare de 30 milioane de dolari, dintre care doar 215 erau din Romania, potrivit raportului Knight Frank Attitudes Survey. Dimensiunea acestui grup, denumit...