Cele mai comune 6 greșeli pe care le faci după actul sexual 1. Sa nu discuți despre contracepție sau despre importanța controlului pentru boli sexuale transmisibile Daca ai un nou partener, aceste lucruri sunt cu atat mai importante, dar daca intenționezi sa previi o sarcina, este la fel de necesar sa vorbești cu el despre acest subiect. Daca nu urmezi un tratament cu pastile contraceptive sau nu v-ați protejat in timpul actului sexual, trebuie sa discutați ce urmeaza sa faceți in aceasta privința. Aceste conversații in care stabiliți de comun acord ce metode sunt favorabile pentru amandoi, nu numai ca vor fi benefice din punct de vedere al sanatații fizice,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

