Stiri pe aceeasi tema

- Viața unui clujean s-a sfarșit intr-o secunda, marți seara. Acesta a fost lovit de un tren care circula dinspre Dej spre Cluj-Napoca. Nu se știe la acest moment daca a fost vorba despre un accident nefericit sau despre o sinucidere. La locul accidentului au intervenit echipajele de prim ajutor, dar…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- Vezi cum poti fi urmarit prin telefonul mobil. Semne ca telefonul mobil ar putea fi compromis.FOTO Telefonul mobil este una dintre cele mai importante inventii si este aproape imposibil sa-ti inchipui viata fara el. Telefonul mobil a rezolvat atat de multe probleme, a usurat viata atat de mult, afacerile…

- Uneori, organismul ofera indicii subtile ca ceva este in neregula cu tine. De aceea, fii atenta la aceste semne și mergi la medic. In spatele lor se poate ascunde o boala de inima, scrie realitatea.net.

- Anchetatorii cred ca Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, Alexei Mitachi, din cauza geloziei, asta cred polițiștii. Medicul stomatolog, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima, ar fi suspectat-o pe Anastasia de infidelitate. Cuțitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Sentinta extrem de controversata, cu un impact emotional urias, în Marea Britanie, Înalta Curte a decis ca medicii au dreptul sa întrerupa, împotriva voinéi parintilor, tratamentul pe

- Un tanar care a vazut moartea cu ochii spune ca dragostea iubitei lui l-a adus inapoi la viața. Un barbat, victima a unui accident auto ingrozitor, care se afla in coma, susține ca dragostea pe care i-o poarta iubita lui ”l-a adus inapoi la viața”. Vezi galeria foto + 3 + 3 William Webster a avut mai…

- Viața unui barbat din județul Cluj s-a sfarșit fulgerator, duminica seara. Aflat pe o trecere de pietoni din localitatea Capușu Mare, acesta a fost accidentat mortal de un microbuz de transport persoane. Medicii de la SMURD s-au chinuit minute bune sa-l readuca la viața pe clujean, dar manevrele de…

- ULTIMA ORA… Un tanar de 19 ani a incercat sa-și puna capat zilelor. Echipajul medical incearca sa-i salveze viața. Tanarul este din satul Chircești, comuna Miclești și a fost descoperit spanzurat, chiar de catre tatal sau. Disperat, omul a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat o ambulanța SMURD.…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a…

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Orice persoana vrea dragoste pentru toata viața, totuși nu este ușor sa ai o relație de lunga durata. Daca te intrebi cat va dura iubirea dintre tine și iubitul tau și nu ști daca este dragostea vieții tale, exista anumite semne la care trebuie sa fii atenta.

- Au surprins pe toata lumea cu relația lor, iar acum par a fi scris impreuna povestea de dragoste perfecta. Și chiar daca Adi nu avea inelul la el cand s-a gandit sa o ceara pe Sandra de soție, iata ca acum traiesc o viața de familie pe care mulți ar fi invidioși. Despre cum e viața langa Adi și bebe…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- De mai bine de patru ani, fanii lui Michael Schumacher din intreaga lume spera la o minune in ceea ce-l privește pe multiplul campion mondial al Fomulei 1, ce a suferit, in decembrie 2013 un grav accident la schi.

- Copilul in coma izgonit din spital de la Oradea, aflat acum la spitalul Bagdasar-Arseni din capitala, da semne de ameliorare. Este bine hranit și tratat la Terapie Intensiva. Medicii ii vor evalua starea de sanatate.

- Conceptul de reincarnare presupune o reintrupare intr-un corp fizic. Unele religii considera ca, dupa moarte, sufletul se indreapta catre o noua forma de viata. Desi nimeni nu stie ce se intampla dupa moarte, multi dintre noi au senzatia ca ar fi trait mai multe vieti. Daca te-ai intrebat vreodata…

- Pompierii militari de la Detașamentul Campina au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu declanșat pe Strada Victor Babeș, la una dintre casele particulare de aici. Din pacate, exista și o victima, un barbat de 67 de ani, gasit decedat de echipajul de intervenție. Medicii de la Smurd i-au constatat…

- Liniile din palma difera de la om la om. Unii pot avea liniile mai proeminente, alții le au extrem de fine incat abia se vad. Cu cat este mai proeminenta linia, cu atat destinul tau este mai cert și inseamna ca ai o cale care ți-a fost predestinata.

- Foarte multe femei ajung la menopauza dar nu știu cum sa reacționeze adecvat la aceasta etapa a vieții, care este absolut normala pentru fiecare femeie din lume! Din acest motiv am decis sa povestim despre cele mai importante sfaturi pe care ar trebui neaparat sa le urmezi. Extrem de multe femei considera…

- Un electrician din județul Prahova a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi in urma unui accident de munca ce ar fi putut avea consecințe dramatice. Muncitorul a cazut de la cațiva metri inalțime cu tot cu stalpul pe care se urcase. Culmea norocului este ca omul a scapat cat se poate de ieftin…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Sa faci o schimbare radicala in ceea ce priveste stilul de viata este extrem de dificil. Fie ca este vorba de a renunta la fumat sau de a manca sanatos, este greu sa sa te motivezi sa faci aceste schimbari. Uneori, oamenii pot fi impinsi sa apeleze la aceste fapte din cauza starii de sanatate si riscului…

- BERBEC: Berbecii vor avea parte de o perioada extraordinara din punct de vedere amoros. Vor face o schimbare radicala in viața lor și vor avea parte doar de lucruri bune in urmatoarele 3 luni. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o viața intima extrem de activa…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Medicii sustin ca tigarile electronice IQOS care nu ard tutunul, ci il fierb, contin de patru ori mai multa nicotina decat tigaretele obisnuite și ca sunt extrem de periculoase pentru sanatate.

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Barbatul in varsta de 60 de ani, calcat de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, a fost transportat cu semne vitale la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov anuntasera initial ca acesta prezinta "rani incompatibile cu viata". Un barbat in varsta…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- O copila romanca s-a aruncat in gol, de la etaj, in Italia. Avea doar 14 ani, iar motivul pentru care a facut asta este cu adevarat cutremurator. Se pare ca fata a decis sa iși puna capat zilelor, din cauza neințelegerilor cu parinții ei. Fata s-a aruncat de la etajul 2 al casei in care locuia. Copila a…

- Connect-R a vorbit pentru fani despre depresiile pe care le-a avut de pe urma succesului fulminant. Connect-R a stat în umbra un an si jumatate, speriat de succesul avut. Artistul și soția lui Misha au o fetita de aproape 4 ani, Maya. Cântaretul a spus…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- Viața transformata in calvar pentru o romanca batuta de concubin in Italia. Satula de umilințe, tanara, care este mama a doua fetițe, și-a denunțat partenerul la Poliție, dupa ce a ajuns plina de rani la spital. Potrivit carabinierilor, individul extrem de gelos a amenințat ca o va desfigurat cu acid…

- In urma cu o luna de zile, o femeie in varsta de 67 de ani din Roman a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi, acuzand dureri la nivelul rinichilor bilaterali, un lucru pe care medicii l-au considerat neobisnuit, avand in vedere ca aceste cazuri sunt extrem de rare. Pe langa [...]

- Gabriel, baietelul de 4 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi cantarind cat un bebelus, a inceput sa ia in greutate dupa ce medicii l-au hranit saptamani la rand cu ciocolata.

- Medicii se chinuie sa desluseaca o problema pe care o fetita de 12 din Colacu, o are de aproape o luna. Se pare ca Ana are o tumoare pe creier care se intinde si la maduva spinarii. Fetita a fost la scoala pana luna trecuta, fiind un copil normal, pana cand, dintr-o data, nu si-a mai putut misca mana…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Aproape 250 de bebelusi din cei 40 de mii care au aparut pe lume, anul trecut in Moldova, s-au nascut acasa. Medicii, insa bat alarma: nasterile la domiciliu pun in pericol atat viata nou-nascutului cat si a proaspetei mame.