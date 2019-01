Cele mai ciudate lucruri INTERZISE de guverne | Ce se află pe lista neagră In multe tari din lume exista unele legi ciudate, care interzic tot felul de lucruri sau activitati aparent banale. The Richest a facut o lista ce cuprinde cele mai socante interdictii. Singapore: Nu ai voie sa umbli dezbracat prin casa Autoritatile din aceasta tara sunt foarte restrictive in ceea ce priveste pornografia. Insa legile merg atat de departe incat nu ai voie sa umbli dezbracat prin casa. Motivul? Guvernul din Singapore considera ca dependenta de materiale XXX are legatura cu orice forma de nuditate. Deci, ai nevoie fie de niste obloane la fereastra, fie de un halat care sa-ti fie… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

