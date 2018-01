Stiri pe aceeasi tema

- Talpa-gaștei combate nervozitatea Susține activitatea sistemului nervos, stabilizeaza emoțiile reducand neliniștea, teama, nervozitatea, are acțiune analgezica și antispasmolitica. Paducel, un bun tonic cardiac Contribuie la scaderea tensiunii arteriale și a palpitațiilor, protejeaza…

- Pe masura ce acumuleaza informatii, primul cetatean robot al lumii, Sophia, poate purta conversatii din ce in ce mai complexe. Intr-un interviu recent, Sophia a vorbit despre preferintele ei cinematografice. Si, daca in trecut a spus ca ar distruge omenirea, acum a revenit la sentimente mai bune.

- Mai este foarte puțin pana la cea mai importanta noapte din an. Cum se sarbatorește Revelionul in alte țari. In Danemarca se sparg farfuriile de tocul ușilor, dar nu ale lor, ci ale rudelor sau apropiaților.

- Aceste 20 de de inventii sunt dovada clara ca imaginatia omului nu doar ca nu are limite, ci si poate fi pusa in practica, aducand cu sine unele dintre si cele mai ciudate arme create vreodata. Desigur, multe dintre acestea sunt ineficiente,...

- Serios, tu cum ai reacționa daca bunicii tai ar fi prinși de poliție cu cateva kilograme de marijuana? Doi octogenari din York, Nebraska, tocmai au intrat pe lista neagra a lui Moș Craciun. Cei doi, in varsta de 80, respectiv 83 de ani, au fost arestați dupa ce poliția a descoperit 27 de kilograme de...…

- Un studiu recent a scos in evidența realele beneficii pe care le aduse consumul de mere și roșii. Cercetarea arata ca cei care consuma 3 mere sau doua roșii pe zi, beneficiaza de o incetinire a...

- Atunci când corpul uman începe sa se formeze, trece prin procesul de angiogeneza, când toate vasele de sânge sunt create. Aceasta activitate nu se opreste dupa nastere. Este prezenta în vietile noastre atunci când ne taiem, când ne lovim, când…

- „Roșii fara gust, salata ofilita, ardei stafidiți, clementine moi, banane rascoapte, toate sunt parte din CV ul celui mai potent lanț de supermarket uri din Romania. Saptamanal, lista mea de cumparaturi are o marja de produse nefolosibile de 10%. Acum, am mai adaugat ceva: Avocado ready to eat! Poate…

- "Pozitia PNL este clara. Suntem sustinatorii economiei libere de piata. Practic, contractul este legea partilor. Suntem impotriva oricarei reglementari care sa afecteze libertatea economica, care sa afecteze libertatea de a realiza contracte. Nu exista niciun conflict, va explic pozitia PNL. Daca este…

- Vineri, 8 decembrie 2017, la GPN Milisauti au avut loc primele activitati ale proiectului LeAF „PADUREA TE HRANESTE”, proiect desfasurat in colaborare cu Eco–Scoala Gimnaziala „Dimitrie Pacurariu” Scheia. La aceasta activitate a participat un numar de 15 prescolari din grupa mica de la GPN Milisauti,…

- Prin decizia premierului Mihai Tudose, publicata joi in Monitorul Oficial, noul director al OSIM este giurgiuveanul Ionut Barbu, presedintele TSD Giurgiu. Ocupand aceasta functie, Ionut Barbu devine secretar de stat, rang cu care este asimiliata pozitia de director OSIM: Ionut Barbu este cel de-al treilea…

- La o luna dupa ce a primit cetațenia statului Arabia Saudita, Sophia a declarat ca familia este un lucru foarte important și ca iși dorește sa aiba un copil, potrivit BBC. Robotul nu este pre-programat cu raspunsuri, dar folosește funcții de invațare in schimb. Citeste si Premiera mondiala:…

- RETETA DE POST. De ce ai nevoie pentru ciorba de fasole 300 g fasole 2 cartofi 2 ceapa, tocata 1 morcov, taiat cubulețe patrunjel tocat, dupa gust ceapa verde tocata, dupa gust praz tocat, dupa gust 150 g roșii cherry, taiate pe jumatate…

- Cartofii albi sau cartofii roșii sunt cel mai des utilizați in bucataria romaneasca. E bine sa știi diferența dintre ei. Unii sunt mai buni pentru anumite preparate, fiindca sunt mai pufoșii, ceilalți rezista mai bine la fiert, fiind mai tari. Iata recomandarile noastre despre cum alegi cartofii. …

- Roboții devin tot mai prezenți în viața noastra. Faceți cunoștiința cu Atlas, cea mai noua creație a inginerilor de la Boston Dynamics. Dupa mai multe variante deloc prietenoase la aratare, americanii au creat acest un robot biped, umanoid care poate sari de la înalțime și poate…

- Filipe Teixeira a acuzat probleme medicale ciudate: din cauza temperaturilor scazute a avut dureri musculare. Cel mai in varsta fotbalist al FCSB-ului a fost afectat in ultimele zile de temperaturile extrem de scazute si a acuzat dureri musculare majore. ...

- Noua deputati au renuntat la mandatul pe care l-au castigat in decembrie 2016, iar despre unii dintre ei se poate spune ca au facut-o din considerente cel putin ciudate. Si asta pentru ca nu e...

- Daca vrei sa gatești o masa rapida, gustoasa și in același timp sanatoasa acest preparat este soluția perfecta. Salata de paste cu bacon, roșii cherry și spanac, o rețeta gustoasa ce te ajuta sa-ți menții silueta perfecta.

- Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim" Marginea a organizat vineri, 17 noiembrie, un mars antiviolenta, in cadrul proiectului „Hraneste-ti inima cu... toleranta, pace si bunatate!", la care au participat aproape 200 de elevi ai claselor a VII-a (A, C), a VIII-a (B), a IX-a (A, ...

- Dana Grecu a facut un anunț surprinzator pentru telespectatorii Antena 3. Mai exact, moderatoarea a anunțat ca emisiunea pe care o realiza in fiecare zi a saptamanii lucratoare, ”La ordinea zilei”, iși schimba formatul. Vedeta Antena 3 nu a vrut sa ofere mai multe detalii despre ce urmeaza sa se intample,…

- Pe contul de Facebook al fiicei lui Toto Riina a fost postat un trandafir negru si figura unei femei in alb si negru cu degetul la gura avand scris „SHHHH”, adica tacere. Este profilul Mariei Concetta Riina, fiica nasului corleonez mort azi noapte in sectorul de detinuti al spitalului din Parma.

- In 1977, sabiile laser, jedi sau bikinii de cupru erau termeni exotici pentru oameni, iar ''Forța fie cu tine'' inca nu se transformase intr-un salut atat de iubit și folosit. Insa, toate aceste lucrurile faceau pași catre realitate. O realitate frumos ambalata, primita de public cu un entuziasm fantastic.

- Inna este una dintre cele mai cunoscute romance in intreaga lume, reușind sa se impuna la scurt timp de la lansare pe piața muzicala internaționala. Pe langa voce, artista a avut „priza” și prin prisma numelui, ușor de reținut de oricine. Totuși, aceasta titulatura nu-i aparține. Numele Inna este inregistrat…

- De la instrumente medicale inovative, ambalaje pentru produse lactate inofensive și inteligente, scaun pentru lucrul la PC, sistem de sterilizare a bancnotelor, balsam natural afrodiziac, mobilier in stil tradițional, troler-valiza, geanta cu baterie solara și adaptor cu acumulator de alimentare, colecție…

- „Nu recunoastem rapoartele care sugereaza ca ar fi aproape finalizat un acord asupra problemei legata de drepturile cetatenilor. Exista inca probleme majore care mai trebuie sa fie rezolvate. Preocuparea noastra cea mai importanta o constituie propunerile britanice asupra statutului cetatenilor UE din…

- Cel mai lung razboi din istoria omenirii a durat nu mai putin de 335 de ani, iar partile beligerante au si uitat, la un moment dat, ca sunt in conflict. Longeviv a fost si razboiul de 98 de ani in care nu s-a comis niciun act de agresiune.

- Termenul de disfagie sau de durere de gât la înghițire se refera la dificultatea care apare la deglutiție (înghițire) ca urmare a inflamarii amigdalelor. Disfagia poate aparea la orice vârsta, dar este mai uzuala la persoanele mai în vârsta. Cauzele…

- Site-ul Ranker.com a publicat un top al celor mai bune personaje negative din istoria cinematografiei, bazat exclusiv pe voturile iubitorilor de filme. „Cel mai bun antagonist al tuturor timpurilor“ a reusit sa acumuleze aproximativ 17.400 de voturi, cu o diferenta de 10.000 de voturi fata de ocupantul…

- Cugirenii care au ieșit sa se plimbe vineri seara prin oraș au dat „nas in nas” cu doua vaci ieșite la pascut. Animalele, tacticoase, au cautat iarba cea mai buna pe strazile din oraș, oprindu-se pe un spațiul verde aflat intre blocuri. Nu e nici India și nici vreun sat romanesc unde turmele de vaci…

- Declaratiile facute de catre Calin Popescu Tariceanu "de la o vreme in coace (...) au devenit tot mai ciudate", a declarat joi presedintele tarii Klaus Iohannis. "Cateodata se creeaza impresia ca e putin obsedat, ori persoane obsedate nu fac bine politicii. Au aparut de cand procurorii l-au deferit…

- Reactie cat se poate de dura a primului om in stat, fata de recentele declaratii facute la adresa sa de catre presedintele Senatului. Incepand prin a nega afirmatiile lui Calin Popescu Tariceanu, liderul de la Cotroceni a facut o caracterizate a spuselor liderului ALDE, fara sa ii rosteasca numele,…

- Medicina de domeniul SF-ului: ingineri și medici din Israel au inventat robotul care funcționeaza ca o prelungire a mainii chirurgului. Echipa Știrilor TVR a filmat in exclusivitate dispozitivul medical, chiar in laboratorul in care a fost creat și a stat de vorba cu inventatorii.

- Sony a readus dupa un deceniu pe piata cainele robotic Aibo care acum este dotat si cu inteligenta artificiala, poate sa se contecteze la o aplicatie de pe telefon si poate raspunde la comenzi vocale. Compania spune ca robotul "invata" in timp "harta" casei si, fiind conectat la cloud, deprinde si preferintele…

- 36 de caraseni s-au inscris in cadrul programului guvernamental, prin care persoanele care dețin atestat de producator sunt incurajate sa cultive rosii in spatii protejate, sere sau solarii. Programul vine la pachet cu un ajutor de minimis, in valoare de 3.000 de euro pe an, de care beneficiaza…

- Muschi de vita cu legume si sos de rosii, un preparat plin de savoare si usor de pregatit. Cu siguranta aceasta reteta te va cuceri de la prima degustare. Un preparat ce se potriveste perfect pentru o masa in compania presoanelor dragi.

- Ambulanta, solicitata pentru cinci tentative de suicid la final de saptamana in Eveniment / 443 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 27 octombrie, ora 00.00 – 31 octombrie, ora 09.00, iar patru persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit…

- Potrivit reprezentantilor Birgazii Rutiere, sambata, intre orele 9.00 si 14.00, filmarile vor avea loc in zona Bibliotecii Centrale Universitare si a Muzeului National de Arta. „Pentru buna desfasurare a filmarilor, va fi restrictionat, cu intermitente, traficul rutier pe Calea Victoriei,…

- „U” Cluj si Unirea Alba Iulia, gruparile de traditie ale Seriei a 5-a din Liga a 3-a, ambele invesmantate in „alb-negru” se infrunta sambata, pe „Cluj Arena”, de la ora 18.00, in nocturna. Formatia „sepcilor rosii” este considerata in continuare principala favorita la promovarea in Liga a 2-a, in ciuda…

- O echipa de tineri studenti din Iasi, coordonata de Andrei Marin, lucreaza de trei luni la un robot humanoid. Pana la finalul anului proiectul va intra in teste intr-un spatiu de co-working din Iasi.

- Un model din Canada are o afacere mai putin obisnuita si castiga foarte bine cu ajutorul internetului. Cum reuseste? Simplu! Desi, nu are un trup de zeita, iar celulita e in floare in unele zone din corp, ea posteaza poze cu picioarele ei pentru toti cei care au fetisuri cu ele.

- Jet Surf este o placa de sufing cu motor care poate atinge 59 km/h, astfel ca te poți bucura de mare și in zilele in care nu sunt valuri și vant. Are o autonomie de trei ore, iar cea mai ieftina...

- Cristi Minculescu vrea numele trupei Iris. Cei ce au fugit din trupa susțin ca Iris e ca numele lor de botez, de aceea il revendica și-l folosesc. Asta deși aveau o medie de 13 ani cand cel mai cunoscut grup rock romanesc a luat ființa! Iris s-a nascut pe vremea cand cei care au parasit acum trupa erau…

- Guvernul a modificat miercuri Hotararea de Guvern nr. 39/2017, stabilind perioada de valorificare a producției de tomate din spații protejate obținuta din ciclul II de vegetație, intre 23 octombrie-20 decembrie. Astfel, perioada de timp a fost prelungita, prin devansarea cu o saptamana a termenului…

- Juriul, al carui presedinte este profesorul Emil Ceanga de la Universitatea Dunarea de Jos, va acorda medalii de aur, argint si bronz pentru cele mai bune inventii, dar si pentru cel mai tanar inventator, cel mai varstnic inventator, precum si premii speciale oferite de parteneri.

- Apariții spectaculoase asta-seara, la emisiunea culinara „Chefi la Cuțite”. In platou și-au facut apariția cele 8 artiste de la Flori Dumitrene, care i-au cucerit instantaneu pe maeștrii bucatari. Nu doar cu rețetele gatite, ci și cu versurile, glumele, umorul și buna lor dispoziție:

- Politistii au fost sesizati prin 112 de catre un barbat in varsta de 30 de ani, cum ca un tanar cu care s-a certat in mijlocul drumului, pe Soseaua Nationala, i-a implantat un cutit in burta, apoi a fugit. Politistii l-au prins imediat pe faptas, numele acestuia fiind Robert Vasile Signeanu, in varsta…

- Emma, robotul care face masaj, și-a facut debutul intr-o clinica din Singapore. In Singapore pacienții primesc masaj de la un braț robotic echipat cu doua extremitați care seamana cu palma și degetul mare ale unei miini, informeaza AFP. Produs de compania AiTreat, robotul face masaje "tui na", o tehnica…

- Produs de compania AiTreat, robotul face masaje ''tui na'', o tehnica de masajoterapie chinezeasca. Cu bratul sau robotizat conceput special pentru masajoterapie, Emma utilizeaza senzori, care masoara gradul de contractare al muschilor si tendoanelor pacientilor, precum si un sistem de inteligenta artificiala.…

- Specialiștii din R. Moldova atenționeaza ca, in ultimii ani, planta numita Ambrosia artemisiifolia sau iarba de paragina, iarba parloagelor și floarea pustiei, așa cum mai este numita popular, a impanzit gradinile și campurile, iar cei care nu o vor starpi risca amenzi. Ambrozia creste pe marginea drumului…