- Angajatii unui serviciu din subordinea Primariei Calarasi au mers, vineri, pe DN3, sa hraneasca berze despre care au fost sesizati ca sunt in pericol. Specialistii spun ca nu toate pasarile au nevoie sa fie salvate, iar Salvamont face apel ca oamenii sa sesizeze cazurile de pasari afectate de frig.

- Un artist cu numele de utilizator Tw1tterPicasso a devenit viral dupa ce a creat cele mai unice portrete mai multor vedete și le-a postat pe contul sau de Instagram. Unii le numesc portrete, alții caricaturi, dar indiferent cum ne referim atunci cand le privim, cu siguranța ne lasa o impresie unica.…

- Sigur ca si Lupescu a gresit. Nimeni nu-i perfect, nici macar eu! Acum ar trebui sa colorez textul cu maimuta aia galbena care se hlizeste pe internet si se cheama emotimuci. Da, Lupescu a gresit cand l-a primit pe Burleanu la resedinta din Elvetia. Eu chiar l-as acuza pe Lupescu pentru delict de incredere.…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa anunta ca in Parlamentul European a fost votat Raportul referitor la propunerea de Directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor. Directiva vizeaza stabilirea unui set unic de norme de calculare a bazei fiscale a societatilor pe piata interna a UE.…

- Pagubitii au reusit sa alunge animalele agresive abia dupa ce au pus mana pe bate si securi. In total, zece gaini si doi cocosi le-au cazut victime cainilor flamanzi. Daca Primaria nu va interveni, oamenii ameninta ca isi vor face singuri dreptate. Incidentul s-a petrecut acum cateva zile, insa cei…

- 'Liviu Dragnea este cel care defaimeaza Romania', a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Ea ii raspunde astfel presedintelui PSD, care a anuntat recent ca vrea o lege care sa-i sanctioneze pe cei care defaimeaza tara, cu trimitere directa la fostul ministru al Justitiei.Citeste…

- Acea gaura prezenta deasupra urechii nu e intotdeauna vizibila. Chit ca un numar mic de oameni prezinta la nastere acel semn, situat chiar deasupra urechii, nu foarte multa lume stie ce semnifica defectul. Totusi, explicatia e una uimitoare si a fost oferita recent de catre sepcialisti. Ai gaura deasupra…

- Introducerea in ceea ce ar trebui sa stie fiecare dintre noi poate fi aceasta: „Tocmai ce s-a anuntat de presa ca Ludovic Orban are un nou dosar la DNA. Sclavii din PNL si din presa care sustin Noua Securitate trebuie sa aplaude, in sfarsit vad statul neo-stalinist in splendoara lui. Cum spunea creatorul…

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- Spectacol emotionant la Sala Palatului in memoria Madalinei Manole. Fata cu parul de foc a reușit de acolo dintre stele, sa adune laolalta intr-o sala ce parea neincapatoare colegi de scena și publicul care o iubește la fel de mult și acum.

- Procurorul general Augustin Lazar sustine intr-un interviu acordat AGERPRES ca legea privind infiintarea sectiei speciale de anchetare a magistratilor "ne intoarce cu 27 de ani in urma", deoarece nu pot fi cercetate in acelasi loc accidente de circulatie cu dosare de abandon in familie, denunturile…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- Intre 1946 si 1958 Statele Unite au evacuat cateva sute de persoane din Insulele Marshall pentru a face mai multe teste nucleare. In timp ce presa americana prezenta ca intr-o productie de la Hollywood efectele catastrofale ale unei bombe atomice, localnicii priveau de la distanta cum istoria lor se…

- Alexandra Stan nu isi amana datoriile pentru a-si face vacante exotice, asa cum s-a vehiculat in presa, ci sustine dreptatea si vrea sa fie tratata cu respect, nu inselata. Totul a pornit de la fosta casa de avocatura angajata in dosarul penal indreptat impotriva fostului impresar. Aceasta i-a comunicat…

- De un lucru nu se duce lipsa la Hollywood, creativitate. Din pacate, in unele cazuri, ar fi fost mai bine daca celebritațile ar fi mers pe rețete sigure. Cel puțin in materie de nume pentru copiii lor.

- Ministerul Afacerilor Interne le plateste angajatilor care nu au locuinta in localitatea in care activeaza o compensatie a chiriei sau a navetei. Toti angajatii MAI pot deconta cheltuielile cu medicamentele, iar cifrele puse de MAI la dispozitia „Adevarul” arata ca numai in 2017 s-au cheltuit pentru…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a marturisit, sambata, ca nu va urmari in direct derby-ul dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, preferand sa mearga la un film sau sa se uite la un meci din strainatate. "Cand sunt alte meciuri din alta tara... Prefer ori la un film sa ma duc,…

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- Somnul dupa-amiaza ajuta la energizarea organismului si imbunatateste memoria. Specialistii sustin ca un somn scurt in timpul zilei poate sa fie o experienta placuta, iar de cele mai multe ori are efecte mai bune decat o cafea.

- Credinciosii romano-catolici pornesc de astazi, 14 februarie, pe un drum al abstinentei si al desavarsirii spirituale. Ei au ca punct de reper Lumina Invierii Domnului, temelia credintei tuturor crestinilor. „Postul inseamna nu doar renuntarea la anumite alimente, la o imbracaminte frumoasa sau la distractii.…

- Economia Rusiei este, în prezent, stabila, inflatia a ajuns la un minim istoric, deficitul bugetar e aproape inexistent, iar Putin se îndreapta fara emotii spre un al patrulea mandat în fruntea tarii, cu o rata de aprobare de peste 80%.

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Leo Grozavu (50 de ani) a fost prezentat oficial astazi in funcția de antrenor al lui ACS Poli, de unde Ionuț Popa și-a dat demisia zilele trecute. "Imi dau seama ca am venit la un club de tradiție. Știu ce inseamna Timișoara, vin cu responsabilitate. Știu ce inseamna in fotbal. Sunt omul faptelor,…

- Fostul sef de stat al Romaiei Traian Basescu a declarat ca Igor Dodon s-ar fi speriat ca in Republica Moldova a inceput un curent unionist puternic, de aceea presedintele moldovean a afirmat ca unirea inseamna razboi civil.

- Andra a trait emotii puternice, dupa ce l-a surprins pe David in timp ce facea un gest pe care il intalnim mai repede la oamenii mari, nu, la copii. Vedeta nu a stat prea mult pe ganduri si a impartasit experienta sa cu fanii. Imaginea impresionanta a fost insotita si de o descriere pe masura. Fanii…

- Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil, sustinte presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii "Acces direct" de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea Republicii Moldova.

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- Sigur, tuturor ne plac festivalurile de muzica și vrem sa mergem vara la cat mai multe, dar exista anumite evenimente care sunt foarte, foarte ciudate. La care dintre ele ți-ai dori sa mergi? El Colacho – Festivalul de sarit peste bebeluși, Spania. Festivalul El Colacho este organizat in localitatea…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, l-a prezentat la rubrica Smiley News, la Neatza, un nou clip amuzant. Insa, de acaeasta data, avut onoarea sa aduca mai aproape de ochii si urechile clubberilor o tanata speranta a muzicii.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- ADATA® Technology Co., Ltd., unul din liderii mondiali în producția de memorii, prezinta carcasa ED600 pentru hard drive-uri externe care ofera utilizatorilor comoditatea data de stocarea externa portabila, cuplata cu viteza și performanța SSD-urilor. ED600 este compatibila atât…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, referindu-se la recentele manifestatii de strada, ca democratia presupune dreptul de a protesta, mentionand ca motivele oamenilor trebuie ascultate. "Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este expresia democratiei. Eu vad…

- Desi conducerea de la Chisinau nu vorbeste despre intentia de a adera vreodata la NATO, Igor Dodon avertizeaza opinia publica, subliniind ca „NATO inseamna razboi”, iar un parteneriat strategic cu Rusia este esential pentru existenta Republicii Moldova.

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- In cadrul cursurilor sale, Maria Pauna, prințesa sprancenelor, iși propune sa le invețe pe fete cum sa fie sigure pe ele și cum sa-și schimbe viața atunci cand au mare nevoie de așa ceva.

- Planul profesional 2018 poate fi un an al schimbarilor pentru multe dintre zodii. Fie ca vorbim despre o schimbare de job, fie ca e vorba despre o avansare sau chiar despre schimbare profesiei in sine, 2018 va veni cu provocari pe plan profesional, dar și cu reușite. Nu uita, munca, seriozitatea,…

- A treia zi de luni a fiecarui an an este considerata a fi cea mai depresiva zi. Drept urmare, azi, 15 ianuarie, este „Blue Monday”, cea mai urata zi a anului 2018. „Lunea albastra” este grea pentru toti. Oamenii sunt mai tristi, nu au chef de munca si sunt lipsiti de energie. Exista si o explicatie,…

- "Romania nu are un program de tara care sa aiba in vizor cultura nationala" Academicianul Eugen Simion. Foto: Arhiva. Academicianul Eugen Simion a declarat astazi ca România nu are un program de tara care sa aiba în vizor cultura nationala si a adaugat ca politicienii…

- Multi afiliati se intreaba, mai ales la inceput, care ar fi cel mai bun sfat pe care sa-l urmeze in activitatea lor. Cei aflati la inceput inca nu stiu care sunt toate ascunzisurile acestei forme de a face bani online. Ceilalti, avansati, inca nu stiu daca au reusit sa descopere o “formula…

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Pare un nonsens sa critici ceva, iar pe urma sa-ti pui semnatura ca esti de acord. Cam in aceasta situatie s-au aflat presedintele si Legea Bugetului. Dupa ce l-a criticat de cate ori a avut ocazia, Klaus Iohannis s-a referit la proiectul de buget in termenii cei mai duri. Ajuns pe masa lui, dupa ce…

- Cate bordeie, atatea obiceiuri, Anul Nou aduce numeroase traditii pentru fiecare tara. Unii topesc metal, iar altii lovesc painea de pereti pentru a alunga spiritele. Mai jos gasiti cele mai ciudate traditii de Anul Nou din lume. Germania – Anul Nou vine cu un obicei cel putin iesit din comun pentru…

- Ce animal ai vazut prima data? In imaginea articolului sunt suprapuse 4 animale. Primul pe care il observi dezvaluie cateva lucruri despre persoana ta. Daca ai vazut prima data FLUTURELE… Inseamna ca ești o persoana cu mult bun simț, aplecata spre tot ce inseamna arta și rafinament.…

- Papa Francisc a comparat actul de a barfi cu terorismul, si le-a spus preotilor si maicutelor la sfarsitul calatoriei sale in Asia ca barfa este distructiva pentru armonia religioasa, relateaza DPA. „Dusmanul armoniei intr-o comunitate religioasa este spiritul barfei – este un fel de terorism”, a declarat…

- Un lider de succes in Romania e cel ce isi motiveaza angajatii, gandeste strategic, e deschis la schimbare, citeste mult si se perfectioneaza continuu. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu numit „Profilul liderului din Romania“, realizat de compania Mkor Consulting. Cercetarea a fost facuta…

- 18 autospeciale de intervenție au pornit in toata țara pentru a imparți daruri familiilor cu mulți copii și a le vorbi oamenilor despre securitate și prevenirea riscurilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a dat start Caravanei de Craciun.