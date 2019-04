Cele mai ciudate daruri primite de Familia Regala in vizitele oficiale

Stiri pe aceeasi tema

- Noul BMW Seria 3 a fost expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Paris. Cateva luni mai tarziu, nemții au venit cu cea mai potenta versiune din gama: M340i xDrive (foto). Aceasta este echipata cu un motor de 3.0 litri de 374 CP și 500 Nm. Dar in scurt timp, nemții vor lansa noul M3. Conform…

- Kate Middleton a dezvaluit ca este tachinata de membrii Familiei Regale, intr-un interviu ce face parte dintr-un documentar. Ducesa de Cambridge face parte din Familia Regala de aproape opt ani, așa ca știe destul de bine cum sa fie prințesa perfecta. Intotdeauna arata impecabil și incearca sa faca…

- Samsung Galaxy S10 și noul Samsung Galaxy S10+ sunt lansate oficial la aceasta ora, iar pe virginradio.ro iți aratam primele imagini oficiale cu noile modele: Dimensiunile noilor modele Samsung Galaxy S10: Ce include cutia noilor modele Samsung Galaxy S10: Camerele noilor modele Galaxy S10

- Cu 48 de decese produse de la inceputul sezonului gripal, Ministerul Sanatatii asteapta datele de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pentru a vedea daca ne aflam in a treia saptamana endemica si epidemia de gripa poate fi declarata.

- Copilul in varsta de 2 ani, care a fost operat la clinica medicala privata Sanador, a murit din cauza unei hemoragii interne acute. Hemoragia a fost complicata de un șoc hemoragic survenit in timpul operatiei si care nu a fost apoi depistat, potricvit expertizei medicale a Institutului de Medicina Legala.…

- Fostul majordom al Prințesei Diana o avertizeaza pe Meghan Markle ca trebuie sa se ”conformeze și sa faca precum i se spune”, altfel risca sa se certe cu "seniorii" Familiei Regale a Marii Britanii. Paul Burrell (60 de ani), explica ca Meghan este o femeie puternica și independenta, care se afla, in…

- Arhiepiscopia BacEului spune cE adevErul legat de fotografie este partial denaturat. O femeie din satul Filipexti, BacEu, a murit xi preotul a refuzat sE ii primeascE sicriul in bisericE, tinand slujba afarE, cu moarta pe scaun.