Stiri pe aceeasi tema

- Sotii Radu si Nicoleta Trifan au pornit o noua actiune umanitara in satul Veleapai (Caras-Severin). Vor face ca sarbatorile sa fie mai luminate in casa unei femei singure, care nu are niciun venit.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) are programata, luni, audierea partilor implicate in dosarul intocmit ca urmare a sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Aceasta sedinta a fost…

- Cu exceptia Statelor Unite, conducatorii unora dintre cele mai puternice state ale lumii sunt autocrati sau cu tendinte autoritariste, peocupati sa-si conserve puterea daca se poate pe viata.

- Cu exceptia Statelor Unite, conducatorii unora dintre cele mai puternice state ale lumii sunt autocrati sau cu tendinte autoritariste, peocupati sa-si conserve puterea daca se poate pe viata.

- Presa siriana de stat a anuntat, luni, ca trei elicoptere ale Statelor Unite au evacuat mai multi lideri ai organizatiei teroriste Stat Islamic din nord-estul Siriei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Produsele de panificație și patiserie reprezinta, pentru majoritatea consumatorilor romani, o necunoscuta din punct de vedere al conținutului și al modului in care au fost obtinuțe. Din acest punct de vedere, comercianții fac ce vor, atata vreme cat autoritațile continua sa dea legi neclare. Autoritatea…

- De-a lungul vietii sale Benjamin Franklin a obtinut foarte multe. De altfel, poate fi considerat unul dintre fondatorii Statelor Unite. Succesului nu i-a batut imediat la usa: Franklin a avut nevoie...

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- "Eu sunt absolut convins ca presedintele Ludovic Orban nu le-a cerut presedintilor de filiale judetene sa transforme terenul de lupta cu PSD intr-un fel de Fasia Gaza, nici modalitatea de lupta intr-un fel de intifada. Discutam in termeni, bineinteles, metaforici. In ceea ce priveste filiala judeteana…

- Toti angajatii Centrului National Anticoruptie ce folosesc bunuri de milioane, unele dintre ele inregistrate sau cumparate pe banii rudelor, nu au incalcat legislatia. Aceasta este concluzia generala a Centrului National Anticoruptie, dupa efectuarea unei anchete de serviciu.

- In așteptarea congresului PSD de maine, deputatul PNL Ovidiu Raețchi anticipeaza ca prin numirea Vioricai Dancila in funcția de președinte executiv și a lui Marian Neacșu in cea de secretar general, Liviu Dragnea vrea sa iși asigure o conducere de tip airbag in perspectiva sentinței din dosarul “…

- Romanciera britanica Charlotte Bronte (1855), poeta americana Sylvia Plath (1963), devenita un simbol al feminismului, sau fotografa Diane Arbus (1971) fac parte dintre aceste celebritati care au fost "neglijate" de marele cotidian newyorkez. "Din 1851, necrologurile din The New York Times…

- ZIUA FEMEII. Conform superstitiilor, banii aduc tristete. Asociati cu vanitatea si lacomia, banii nu sunt semn al fericirii si nici al implinirii sufletesti. ZIUA INTERNATIONALA A FEMEII. Ce reprezinta 8 MARTIE sau ZIUA FEMEII ZIUA FEMEII. De 8 Martie, in general, femeile primesc flori,…

- Asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Bridget Brink, efectueaza o vizita la Chișinau în perioada 6-8 martie. Ambasada SUA la Chișinau informeaza ca scopul vizitei este susținerea parcursului european ales de Republica Moldova și a încuraja implementarea…

- Un studiu publicat de compania de consultanța EY, pe baza analizarii a 372 de oferte inițiale de criptovalute (ICO) de la nivel global, arata ca investitorii se confrunta cu doua riscuri semnificative: reglementarea și furturile. Primul risc se refera la faptul ca statele au niveluri diferite de strictețe…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Orice suma platita sau incasata de catre organele fiscale fara a fi datorata trebuie sa fie restituita contribuabilului/platitorului. Regula generala in materie de restituiri de sume, cu excepția taxei pe valoarea adaugata, platite nedatorat la buget de catre contribuabil este ...

- Iepurașul vine mai repede pentru primari! Guvernul ar putea adopta în ședința din 1 martie o ordonanța de urgența prin care le permite primariilor sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor.

- Luna martie este prima luna a primaverii, deci se schimba anotimpul si asteptarile pentru multa lume. Intr-adevar, va fi o luna a schimbarilor deoarece contextul astral aduce beneficii pe toate sectoarele, insa doar trei nativi vor putea spune ca se vor imbogati in a treia luna din an. 3.…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Programul play-off-ului: derby-ul CFR Cluj - FCSB se joaca in etapa a doua Tintarul play-off-ului Ligii 1: derby-ul CFR Cluj - FCSB se joaca in etapa a doua. CFR Cluj, actualul lider al Ligii 1, va intalni vicecampioana en in etapa a doua a play-off-ului competitiei. Cu trei meciuri ramase de…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Un pericol pentru cei care dețin carduri contactless este ca, in cazul in care posesorul pierde cardul sau acesta este furat, gasitorul sau hoțul poate cheltui bani de pe acest card, prin tranzacții mai mici de 100 de lei. In cazul in care dețineți un card contactless emis pe teritoriul Romaniei și…

- Președintele Turciei a declarat ca se gandește sa reintroduca adulterul in Codul Penal. Discursul lui Erdogan nu este surprinzator avand in vedere ca s-a poziționat ca un aparator al valorilor islamice iar Turcia a decriminalizat adulterul pentru femei doar la insistențele Uniunii Europene. Recep Tayyip…

- La primariile din Bistrița-Nasaud s-a facut magie in anul 2016! Cel puțin aceasta este concluzia inspectorilor Curții de Conturi, care au identificat sute de mii de lei aruncați pe lucrari care nu exista.

- "Ziarul de Iasi" a realizat topul celor mai mari "gauri negre" din bugetele primariilor de Iasi, in anul 2016. Clasamentul a fost realizat in urma raportului final realizat de catre inspectorii Camerei de Conturi Iasi, in anul 2017. Subliniem ca in acest top nu se regaseste si "gaura neagra" de aproape…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu…

- Simona Halep (2 WTA) e cea mai populara romanca din circuitul WTA, insa, fara indoiala, Mihaela Buzarnescu (43 WTA) are cea mai spectaculoasa ascensiune in tenisul feminin la nivel mondial.

- In Statele Unite, o profesoara a murit din cauza gripei pentru ca nu și-a cumparat un medicament care se gasește greu și pe piața din Romania și pe care femeia l-a considerat prea scump, scrie BBC News. Heather Holland, in varsta de 38 de ani, preda la o școala din Texas inainte de moartea ei care a…

- Autoritatile locale au in plan renovarea locuintelor ANl din cartierul Mircea Voda. Primarul orasului, Daniel Stefan Dragulin a anuntat ca a stabilit impreuna cu Serviciul Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ repartizeze din buget bani necesari repararii si vopsirii locuintelor ANL.

- Un simptom extrem de comun, durerea de cap, este adesea desconsiderat de mulți, chiar daca poate ascunde probleme de sanatate mai grave. Sa vedem de ce te doare capul, cum te tratezi și cand e nevoie de ajutorul medicului. Exista nu mai puțin de 17 tipuri de durere de cap in literatura medicala, dar…

- Un studiu al administratorilor unui portal de anunturi arata ca preturile garsonierelor, apartamentelor cu doua camere si cu trei si patru camere au crescut în principalele orase din tara comparativ cu anul trecut. Clasamentul judetelor în care s-au pus spre vânzare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in februarie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,49 miliarde de lei, din care 3,1 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 390 de milioane de lei prin sesiuni…

- La nivelul lunii noiembrie 2017, numarul somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Judetene de Ocuparea Fortei de Munca a fost de 14.827 persoane, din care 5729 (38,6 %) femei. Totodata, rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie a fost de 8,5 %, mica cu 1,3 puncte procentuale fata…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Elina Svitolina, Garbine Muguruza si Karolina Pliskova…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Sambata, 20 ianuarie, a avut loc prima ediție a Festivalului de Handbal pe Zapada, pe Partia Sorica din Azuga, la care au participat echipele de Juniori 3 și 4 ale cluburilor LPS Brașov și CSS Ploiești. Handbal, distracție, muzica, zapada și premii pentru toata lumea din partea sponsorului BRD Groupe…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a transmis un mesaj dur pretendentelor care se lupta pentru primul loc în clasamentul WTA, ocupat acum de Simona Halep.Într-un interviu acordat recent pentru revista Vogue, Williams a vorbit despre revenirea ei…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- "Este o generație foarte sterila, superficiala, o generație care nu iși dorește nimic. Ma ingrozesc și ma intreb daca acești copii vor ajunge sa ne conduca maine? De pe urma acestor copii, vor exista niște pensii? Nu știu cum le vor plati. Tinerii cu varste intre 22-30 de ani, fara studii, iși doresc…

- Antonia a fost inclusa in topul celor mai frumoase 100 de femei din lume, clasament intocmit de o publicatie straina foarte cunoscuta. Nu este pentru prima oara cand superba romanca ajunge in acest top.

- Pentru al cincilea an consecutiv, Antonia a fost inclusa in topul celor mai frumoase 100 de femei din lume, top ce a devenit deja o tradiție, fiind publicat la fiecare sfarșit de an. Clasamentul a fost realizat de una dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, Independent Critics, și include…

- Locuințele din cartierul de pe strada Caracal vor fi construite de Primaria Craiova, cu bani de la bugetul local. Primul pas: bugetarea in 2018 a celor 250 de apartamente la care lucrarile sunt intr-un stadiu mai avansat și care trebuie ...