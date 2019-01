Cele mai cautate specializari in invatamantul superior. Ce arata datele Eurostat despre Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Revolut a obtinut licenta bancara europeana si anunta planurile sale de a oferi utilizatorilor conturi curente complete, posibilitatea de a lua credite si de a tranzactiona actiuni fara comision. Revolut va incepe implementarea licentei anul viitor, concentrandu-se initial asupra tarilor europene…

- In 2016, muntii au reprezentat una dintre principalele atractii in 13- din calatoriile personale efectuate de rezidentii UE. Cei mai pasionati au fost cetatenii din Slovacia (25- din excursiile lor au implicat muntii), Romania (24- din calatorii), Franta si Italia (19- din excursii). La polul opus se…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Romania este campioana cheltuielilor cu mancarea si bautura, ponderea banilor dați pe acestea din total consum fiind de 33%. Media in Uniunea Europeana este de 12,2%. Datele sunt aferente anului 2017, comunicate de Eurostat. La polul opus se afla Marea Britanie, cu 11.5% și familiile austriece, care…

- Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, peste 120 de politisti de frontiera, ofiteri de la Crima Organizata, jandarmi si procurori DIICOT de la Bucuresti au deschins miercuri dimineata, concomitent, la 21 de adrese din Timisoara si Bucuresti. Printre acestea si doua firme de taxi din Timisoara…

- Conform datelor publicate luni, 26 noiembrie, de Eurostat – organismul care se ocupa cu statistica al Comisiei Europene – doar 23% dintre romani au facut achizitii online, in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana (UE). La un nivel la fel de scazut au mai fost Bulgaria (27%), Cipru (39%)…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tarile de origine, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Cea mai mare parte a transferurilor…