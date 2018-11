Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidații activi pe eJobs.ro, cea mai mare platfforma de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre ei au cautat un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, domeniul care și anul trecut a atras cele mai multe aplicari – aproape…

- „Mediul privat din Romania a atins un grad de maturitate care permite ca piața de capital sa fie luata in considerare din ce in ce mai mult ca soluție de finanțare. Listarile de acțiuni sau emisiunile de obligațiuni aduc premisele unei accelerari in business – fie producție, investiții sau exporturi,"…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA: Potrivit Ministerului Sanatatii, 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examen care are loc duminica. REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca in acest an a crescut…

- Direcțiile județene ale ANAF vor prelua administrarea contribuabililor mijlocii de la opt direcții regionale, a decis Guvernul, care a adoptat o HG privind organziarea și funcționarea instituției, informeaza Mediafax.Actul normativ prevede desființarea unor administrații fiscale pentru contribuabili…

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- Smiley a lansat videoclipul piesei Aprinde scanteia, prima piesa a artistului in 2018, o marturie personala despre viața și libertatea de a fi. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in condițiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa reguli pe care nu le intelegem. Noi credem ca nimic nu…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…

- Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se scumpeasca in centrele regionale. Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se…