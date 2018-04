Stiri pe aceeasi tema

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- Cei care doresc sa se pregateasca pentru Sarbatorile Pascale sau cauta daruri de Iepuras sunt asteptati la Palas Mall. Cea mai indragita destinatie de cumparaturi si petrecere a timpului liber ii invita pe clienti la doua targuri tematice. In plus, copiii sunt provocati sa exploreze Labirintul Iepurașului,…

- Sarbatorile pascale sunt prima ocazie din an pentru a ne bucura de un weekend prelungit. Dupa ce Vinerea Mare a fost declarata sarbatoare legala, nu mai aveti niciun motiv sa nu planificati o vacanta de Paste. 0 0 0 0 0 0

- Drobul de miel se numara printre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa de Paște, insa daca te-ai plictisit de rețeta clasica iți propunem una mai ușoara și anume - drob de miel cu carne de pasare.

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Frankfurt va deveni cel mai mare castigator al luptei pentru mii de locuri de munca venite de la bancile din Londra, care isi vor muta sediile din capitala Marii Britanii in orasul german, pentru a avea acces permanent la piata unica dupa Brexit, relateaza Bloomberg.

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- Romanii sunt mari iubitori de cafea, iar atunci cand dau de gustul de "cafea de specialitate" li se aprind simturile. Omul de afaceri Marcelus Suciu a anticipat perfect acest fenomen, numit si "the third wave coffee". A investit impreuna cu Dan Isai, fondatorul Salad Box, 500.000 de euro in…

- Apple a lansat un nou model de iPad, care devine, automat, si cel mai ieftin din oferta companiei americane. Noua tableta, care se numeste, simplu, iPad, are un ecran de 9,7 inch retina display, care foloseste designul traditional al tabletelor Apple, cu sistem de securizare Touch ID integrat in butonul…

- Un urs a intrat in ultimele patru nopti in sase case de vacanta din satul Liban, judetul Harghita, iar oamenii au depus plangeri la Primarie, care apoi a formulat o cerere la Ministerul Mediului pentru recoltarea acestui exemplar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj a introdus, din 25 martie, in cadrul programului de vara, rute aeriene noi si o crestere a frecventelor de operare pentru anumite destinatii, inregistrandu-se o crestere medie de pana la 40 de zboruri pe saptamana, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- In asteptarea concediului de vara, cei mai multi pasionati de turism se gandesc deja unde sa mearga anul acesta. Pentru nehotarati, TripAdvisor a facut lista celor mai populare destinatii din lume.

- Primul zbor direct, fara escala, al unui avion de pasageri intre Australia si Marea Britanie a plecat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa 'Kanguroo Route', a anuntat compania australiana Qantas, transmite AFP. Avionul a decolat la ora locala 19.00 (13.00,…

- Venirea primaverii aduce cu ea soare, caldura, posibilitati de petrecere a timpului in aer liber, iar asta ne duce cu gandul la cea mai frumoasa perioada din an, atunci cand fiecare alege sa plece departe, sa se relaxeze, sa descopere lumi si lucruri noi, civilizatii de mult apuse, traditii si preparate…

- Cu aproximativ 30% va crește numarul de turiști care vor merge in vacanța de Paște in destinații interne și externe dupa inițiativa legislativa prin care angajații din Romania mai caștiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament și a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.…

- Chirurgul Doina Hrehoret, de la Institutul Clinic Fundeni, este unul dintre cei patru medici romani care face transplant hepatic. Trei dintre acestia isi desfasoara activitatea in Bucuresti iar altul, de curand, profeseaza in Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de elita romani,…

- În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma și Londra ramân primele doua destinații de interes pentru românii care vor sa calatoreasca de Paște în strainatate. Pe lânga acestea Paris, Barcelona și Milano sunt capitalele europene cu o prezența constanta în topul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este 'extrem de probabil' ca insusi Putin sa fi luat decizia otravirii fostului spion Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii. 'Orice mentionare sau referire la presedintele nostru in aceasta privinta este o incalcare…

- Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum…

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- Campioana olimpica la sarituri cu schiurile, norvegianca Maren Lundby, care si-a asigurat deja castigarea Cupei Mondiale, s-a impus duminica, in fata publicului sau, pe marea trambulina (120 m) de la Oslo. Norvegianca in varsta de 23 ani a obtinut victoria cu un total de 262,7 puncte, gratie unor sarituri…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vacanta de Paste se apropie cu pasi repezi si majoritatea dintre noi deja ne gandim la concediu. Pentru cei care isi doresc sa petreaca acest timp liber intr-un alt peisaj fata de cel de acasa, ofertele pentru excursii deja au aparut. In topul listei celor mai populare destinatii de vizitat din ultimii…

- Vești excelente pentru banațenii care și-au propus sa-și petreaca concediul in Turcia sau Grecia, in aceasta vara. Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca, pana in prezent, au fost confirmate pentru sezonul estival trei destinații de vacanța: Antalya, Creta și Zakynthos. Potrivit unui comunicat…

- Apariția municipiului Turda intr-o companie selecta, alaturi de Manchester și Milano, cu nominalizare intre finaliștii competiției pentru Planurile de Mobilitate Urbana Durabila 2018, la categoria SUMP Awards (Sustainable Urban Mobility Planning), in condițiile in care la competiție au participat peste…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar. Poreclit "Bestia din Est" de tabloidele britanice, frontul de aer polar originar din Siberia a provocat temperaturi…

- Valul de frig arctic care a lovit Europa zilele acestea a dus la temperaturi extreme in mai multe țari, ninsoare in orașe care rareori vad zapada și probleme cu traficul aerian in mai multe capitale.

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder.

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar 2018-2019

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Analizand zborurilor efectuate in 2016 si planurile de calatorie pe care mai multi romani le au in 2018, specialistii au realizat un top al celor mai populare destinatii. Mai multi calatori romani au ales destinatiile insorite din Europa pentru a-si petrece concediile, atat in 2016, cat si in 2017.

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Villa Sellgren, somptuoasa casa a lui Putin, e construita pe o insula din golful Vyborg, la 12 kilometri de Finlanda. Oficial, proprietatea apartine unui prieten al presedintelui, dar localnicii sustin ca Putin este singurul care se bucura de casa. Printre "dotari" se numara placi de faianta cu insertii…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ian Ianuarie – Decembrie 2017 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- Turcia a inceput sa exporte oua in Romania si in alte state europene, dupa ce regiunea a fost afectata in aceasta vara de scandalul contaminarii oualor cu substanta toxica denumita fipronil. Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, potrivit unei analize Vola.ro. Indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanta este achizitionata in luna ianuarie…

- Lucia Morariu: “Voucherele de vacanța vor susține circulația turistica in țara” Vacanțele in stațiuni și in Delta Dunarii au avut cea mai mare creștere anul trecut dintre pachetele contractate in țara noastra, a anunțat fondatorul companiei de turism Eximtur, Lucia Morariu. 10% din totalul vânzarilor…

- Paula Chirila are cea mai simpaica partenera de distractie. Este vorba despre fiica sa, Carla, care o insoteste peste tot in ultima vreme. Cele doua au petrecut revelionul singure, departe de casa.