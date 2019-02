Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei de la Moscova intentioneaza sa absolve de raspundere oficialii rusi implicati in cazuri de coruptie care sunt considerate de neevitat, in conformitate cu un program anticoruptie propus in iunie 2018 de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit presei locale.

- Orice acord prin care s-ar incheia o disputa teritoriala cu Japonia are nevoie de sustinerea publica, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Reuters, informeaza News.ro.Cu putin timp inainte ca Putin sa se intalneasca la Kremlin cu premierul japonez Shinzo Abe, politia rusa a…

- Analistul politic Bogdan Chirieac considera ca Vladimir Putin nu are timp de Romania. "Vladimir Putin nu cred ca ne ia in seama, in momentul acesta. Putin joaca la masa mare a puterii, alaturi de Statele Unite și China, plus Germania, in Europa. Germania este de-a dreptul legata ombilical…

- Presedintele rus Vladimir Putin a jucat, la sfarsitul saptamanii trecute, un meci de hochei pe gheata, alaturi de politicieni și vedete din sport. Meciul de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun, sarbatorit de Rusia pe 7 ianuarie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, Viacheslav…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci festiv de hochei alaturi de politicieni si vedete ale sportului, scrie Daily Mail.Citește și: SURSE - Crin Antonescu, scos din joc de Ludovic Orban: incepe RAZBOIUL in interiorul PNL Putin, in varsta de 66 de ani, s-a echipat complet…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a inceput joi o vizita oficiala de doua zile in Italia, in conditiile in care Rusia incearca sa-si intareasca relatiile cu tarile din Uniunea Europeana (UE) ce se opun sanctiunilor la adresa Moscovei, informeaza agentia de presa dpa. Vizita ministrului de externe…