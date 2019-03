Cele mai bune vinuri premium, aduse într-un festival la Brașov Timp de trei zile, 40 de crame au adus la Brașov, peste 500 de vinuri premium. Vinul a fost completat de muzica buna in cadrul festivalului ”Vin la Brașov”, ce are loc in perioada 8 - 10 martie. Un regal chiar și pentru cei mai pretențioși connaisseuri, dar și celor care doresc sa faca primii pași in aceasta lume fascinanta a vinului. Cei care iau parte la acest eveniment, platesc o taxa de 30 de lei și pot degusta din vinurile aduse de catre specialiști. De asemenea, vinurile se pot cumpara datorita unui magazin amenajat in cadrul festivalului. Organizatorii au pregatit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

