- Samsung Galaxy S9, cel mai nou varf de gama al producatorului sud coreean, a fost recent lansat oficial si in Romania. Fata de predecesorul Galaxy S8, noul telefon vine cu putine deosebiri, insa Samsung pune mare accent pe noua camera foto, prima de pe un smartphone cu o diafragma variabila - f/1.5…

- CEC Bank a lansat noi facilitati in cadrul platformei de Mobile Banking, prin care clientii persoane fizice isi pot achita taxele si impozitele datorate atat catre bugetul de stat, cat si catre bugetele locale, precum impozitul pe cladiri, terenuri, pe mijloacele de transport, pe venituri din activitati…

- Produsele scoase la vanzare de magazinul Switch, din Malaysia, erau foarte puține, dar anunțul a devenit viral. In fața magazinului au ajuns peste 11.000 de persoane care doreau sa cumpere telefoane ieftine. Si-a scos virginitatea la vanzare pentru un iPhone 8. Ce s-a intamplat dupa anunt…

- Smartphone-urile Apple au reusit sa castige notorietate in ultimii ani atunci cand vine vorba despre securitatea datelor, compania refuzand sa deblocheze telefoane confiscate de FBI. Se pare ca sistemul de securitate din iOS este in mare parte impenetrabil prin metode traditionale, in special pe dispozitive…

- Lansat mai devreme decat modelul de anul trecut si prezentat cu mult entuziasm de oficialii companiei, Samsung Galaxy S9 ar putea sa nu fie chiar la nivelul asteptarilor, daca ne luam dupa numarul de precomenzi obtinute pana acum. In ciuda optimismului emanat de oficialii Samsung, Galaxy S9 si versiunea…

- Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple. Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor…

- Dupa un an de succes marcat cu lansarile modelelor Galaxy S8 si Galaxy Note8, Samsung a decis sa aduca noua filozofie de design si pe modelele mid-range premium din gama Galaxy A. Primul model din aceasta familie pe care il testam este Galaxy A8 (2018), echipat cu ecran fara margini, un corp realizat…

- OSCAR 2018 | Momente memorabile din timpul ceremoniilor: Gafe, critici, saruturi pasionale - VIDEO Criticile dure formulate de Michael Moore la adresa presedintelui american George W. Bush, discursul incoerent al actritei Gwyneth Paltrow si sarutul pasional dintre Angelina Jolie si fratele ei se numara…

- Samsung a anuntat noul sau flagship in cadrul MWC 2018 de la Barcelona, iar reactiile au fost impartite. Noul terminal nu se deosebeste prim prea multe lucruri de predecesorul sau, Galaxy S8, acesta dispunand de o camera foto ceva mai buna, de sunet stereo si de emoji-uri personalizate, in genul celor…

- Leagoo S9 este un smartphone inspirat de unele dintre cele mai dorite smartphone-uri de pe piata, iPhone X si Galaxy S9. Terminalul ruleaza Android 8.1 Oreo, are ecran cu diagonala de 5,85” (rezolutie FHD+), 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare interna de 32 GB si baterie de 3.300 mAh. Pe spate,…

- Apple ar putea lansa in toamna acestui an cel mai mare iPhone de pana acum, dar si un model cu pret mai mic, scrie Bloomberg. Anul trecut compania a lansat iPhone X, cel mai scump si performant iPhone de pana acum care costa peste 1.000 de euro.

- Samsung a lansat Galaxy S9, cel mai nou smartphone al sau, cu care incearca sa concureze iPhone X și iPhone 8. Sud-coreenii au imbunatațit mai multe aspecte ale telefonului, dar cel mai mult s-au axat pe camera principala. Pornind de la principiul ca in 2018 principala funcție a unui telefon nu este…

- Samsung a dezvaluit aseara, la Barcelona, noul model Galaxy S9. Este smartphone-ul care trebuie sa se bata de la egal la egal cu iPhone, asa ca este cea mai importanta lansare a anului pentru sud-coreeni.

- In cadrul Mobile World Congress 2018, Samsung de dezvaluit oficial noul Galaxy S9. Pe langa noul flagship al companiei, cu display de 5.8 inci, Samsung a prezentat și Galaxy S9+ cu display de 6.2 inci, ambele cu procesoare Qualcomm Snapdragon 845 (sau Samsung Exynos 9810 in anumite regiuni),…

- Samsung Galaxy S9 este primul raspuns al sud-coreenilor la modelul iPhone X, scos pe piata in noiembrie. Gadgetul vine cu o camera foto redesenata, cu specificatii de top, dar si cu un pret mai mare in lupta cu competitorii directi Apple si Huawei.

- Galaxy S9 va avea de același design ca și predecesorul sau, Galaxy S8, dar spre deosebire de acesta Samsung a refacut partea din spate, unde se afla camera foto și senzorul de amprenta. Astfel, senzorul de amprenta se afla acum sub camera și nu mai exista riscul sa manjești cu degetul camera cand…

- Apple se confrunta cu o noua problema de securitate. Un simplu mesaj poate bloca orice iPhone, iPad sau Mac. Noul bug afecteaza dispozitivele care au iOS 11. Astfel, posesorii de telefoane Apple trebuie sa fie atenți atunci cand primesc un mesaj text ce conține…

- LG va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, flagshipul companiei sud-coreene.

- Retailerul online evoMAG organizeaza cel mai mare eveniment de reduceri din aceasta iarna, Winter Black Friday, in perioada 16 - 25 februarie, anticipand o crestere a vanzarilor cu 30%, a anuntat compania. Peste 18.000 de produse, din toate categoriile listate în site, vor beneficia de cele mai…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar putea fi primele telefoane Galaxy care primesc emoji-uri 3D si difuzoare stereo. Potrivit dezvaluirilor aparute in publicatia sud-coreeana ETNews, noile emoji 3D dezvoltate de Samsung sunt asemanatoare celor oferite de Apple, in sensul ca reprezinta personaje 3D care…

- Acum ca stim destul de multe despre smartphone-urile care urmeaza sa apara la MWC 2018, toate privirile sunt indreptate catre urmatoarea serie de smartphone-uri de top de la Huawei, mult asteptata P20. Am tot primit informatii pe cai neoficiale despre design, hardware si capabilitatile dispozitivelor,…

- Potrivit unor informatii neoficiale, Galaxy S9 va fi ultimul smartphone Samsung lansat sub brandul S-series, folosit de companie incepand cu primul model Galaxy S lansat in anul 2010. Aparent, motivul acestei schimbari este asocierea denumirii Galaxy S10 cu simbolul roman pentru litera 10, rezultand…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- Clasamentul alcatuit pe baza a 1,15 milioane de masuratori realizate de utilizatorii din Romania in 2017 si colectate de Ookla Speedtest Intelligence plaseaza reteaua 4G (LTE) a Vodafone Romania in pozitie fruntasa, cu cele mai mari viteze medii de upload/download a datelor mobile, precum si cea mai…

- Cele mai valoroase branduri ale lumii. Amazon surclaseaza companii precum Apple și Google Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.…

- Primele demiteri ale premierului Dancila. Mai mulți secretari de stat inlaturați din aparatul guvernamental Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Gigantul american Apple a decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut, informeaza cotidianul japonez Nikkei, preluat de Agerpres.…

- Fara prea mult loc de interpretari, toate zvonurile despre Galaxy S9 converg asupra unei lansari in cadrul editiei MWC 2018, programata pentru luna viitoare. De interes acum este ce ofera noua serie Galaxy S, informatiile aparute in publicatia sud-coreeana ETNews aruncand putina lumina asupra unor aspecte…

- Urmatorul produs inovator de la Samsung nu va fi Galaxy S9 sau Galaxy Note9, ci Galaxy NoteX, modelul cu ecran pliabil, pe care compania l-ar fi prezentat la CES in spatele usilor inchise. Desigur, acesta va fi un simplu model prin intermediul caruia compania coreeana va testa piata, dar telefoanele…

- Noul model Galaxy A8 (2018) va fi disponibil in magazinele Telekom Romania si pe site-ul companiei, telekom.ro, incepand din aceasta saptamana, la pretul de 999 lei, cu abonamentul Mobil 25, anunta compania printr-un comunicat de presa. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium,…

- Motorola are in plan sa dezvaluie noi smartphone-uri in viitorul apropiat (probabil la MWC 2018), insa acestea nu vor mai fi deloc o surpriza, intrucat detalii aproape complete despre acestea au fost scapate pe internet. Droid Life a publicat informatii despre noile Moto G6, G6 Plus, G6 Play, Moto X5…

- Utilizatorii de smartphone-uri nu par a fi mari fani ai „bretonului” de pe noul iPhone X, necesar pentru a ascunde componente avansate precum senzorul pentru Face ID, insa asta nu va opri cateva companii sa copieze acest design. Desi ne asteptam la clone chinezesti de iPhone X cu in 2018, nu credeam…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- 2017 a fost anul telefoanelor cu ecrane generoase care au facut pasul spre camerele duale și care au fost dotate cu procesoare puternice. 2018 se arata un an interesant din acest punct de vedere. La finalul lunii viitoare la Barcelona la Mobile World Congress, am putea asista la cel puțin trei lansari…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Pregatit in doua versiuni, Leagoo S9 si S9 Pro, noul smartphone pare sa afiseze o combinatie intre designul iPhone X cu ecran „decupat” la partea de sus si Galaxy S9. Ambele modele vin in carcasa acoperita cu sticla Gorilla Glass la partea din fata, respectiv policarbonat cu aspect de sticla curata…

- Apple a clarificat conditiile in care utilizatorii de iPhone pot beneficia de un pret redus pentru schimbarea bateriilor. Dupa ce, la finele anului trecut, s-a aflat ca Apple incetineste intentionat propriile iPhone-uri dupa un an de utilizare, compania americana incearca sa gestioneze situatia si sa…

- Samsung Galaxy S8 și S8 Plus Duoul Samsung Galaxy S8 și S8 Plus ramane, in continuare, unul dintre cele mai bune de pe piața la momentul actual. Principala diferența a celor doua telefoane este ecranul, care are diagonala de 5,8 sau de 6,2 inci, in funcție de model. Telefoanele se simt perfect…

- Dupa ce a fost data in judecata in mai multe tari in urma scandalului privind reducerea performantelor pe modelele iPhone mai vechi, Apple a anuntat ca va oferi reduceri la bateriile de schimb. Compania si-a cerut scuze pentru ca nu le-a spus clar clientilor ca face acest lucru. Mai mult, Apple a promis…

- Suntem la doar doua luni distanța de lansarea celui mai așteptat device al anului 2018, iar cei de la Forbes au reușit sa faca rost de o imagine render a viitorului terminal de la Samsung, modelul Samsung Galaxy S9, potrivit playtech.ro. Imaginea a fost obținuta cu ajutorul companiei producatoare…

- Anul 2017 a marcat cateva evoluții specifice in lumea smartphone-urilor, de la lansarea unor telefoane cu ecran mai inalt, in format 18:9, pana la comercializarea unor modele de top cu preț de mai bine de 1.000 de euro, pe masura ce producatorii incearca sa faca fața competiției tot mai puternice a…

- Apple a investit multi bani si chiar a compromis putin design-ul de pe iPhone X pentru a integra senzorul Face ID, capabil sa recunoasca fata utilizatorului chiar si in bezna totala. Acesta este insa momentan folosit doar pentru securizarea dispozitivului si pentru functiile Animoji, dezvoltatorii de…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: Ecranele de smartphone care se repara singure sunt aproape de realitate Galaxy A8 si A8+ (2018) au fost anuntate oficial. Sunt echipate cu ecrane Infinity si camera…

- iPhone 7 a fost lansat in toamna anului 2016 si a starnit reactii mixte. Pe de o parte, fanii asteptau un design schimbat semnificativ, pe de alta utilizatorii au apreciat noile functii incorporate. Un an mai tarziu, iPhone 7 nu se mai afla pe prima pagina a smartphone-urilor. Cu toate acestea,…

- Seria de dispozitive Mate de la Huawei este de cateva generatii cea care da tonul in materie de tehnologii care vor fi adoptate pe modelele companiei pentru urmatorul an. Mate 10 Pro nu se lasa mai prejos si vine cu un design modernizat, cu o constructie noua si cu hardware puternic, care poate tine…