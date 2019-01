Cele mai bune tablete din 2018 - Protableta.ro Cei care vor sa isi cumpere o tableta anul acesta au la dispozitie numeroase optiuni. Multi producatori de top au lansat sau se pregatesc sa lanseze noi modele de tablete care duc tehnologia la un cu totul alt nivel. Cele trei mari categorii de tablete foarte bine reprezentate cele cu sistem de operare Android sau iOS.



O categorie aparte de tablete e reprezentata de cele produse de Apple. Ele au un sistem de operare propriu si se disting prin cateva trasaturi definitorii. In general, Apple lanseaza pe piata un nou model al tabletei Ipad in luna septembrie. Modelul din 2017 s-a distins… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei P20 Pro are deja mai bine de 9 luni de cand a fost lansat, producatorul chinez lucrand de ceva timp la un succesor. Potrivit informatiilor obtinute din surse apropiate companiei, Huawei a pus mult accent pe calitatea imaginii, noul model P30 Pro urmand sa primeasca un ecran AMOLED cu margini…

- Mate 20 Pro a fost de departe cel mai asteptat telefon al anului 2018, dupa succesul rasunator si performanta de invidiat, in special la capitolul foto, ale modelelor P20 de la Huawei. Acum ca telefonul a ajuns si in magazine si in mainile utilizatorilor, multi s-au convins ca Mate 20 Pro este intr-adevar…

- Primul smartphone pliabil de la Samsung va avea nu unul, ci doua ecrane pliabile. Primul poarta denumirea de Cover Display si are menirea de a afisa mesaje de notificare si asista accesarea functiilor de baza ale telefonului mobil. Al doilea ecran, mult mai spatios, se deschide pentru a oferi aproximativ…

- Astazi este data la care Apple incepe livrarile noilor tablete iPad Pro, insa totodata este data la care aflam cat este de puternic de fapt noul chipset A12X Bionic, intrucat utilizatorii il pot testa acum in „libertate”. Apple spune ca noile sale tablete sunt mai puternice decat majoritatea laptop-urilor,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a venit, luni, la Parlament, unde are loc Comitetul Executiv National al partidului, cu doua valize negre, ca raspuns la ancheta Teleorman Leaks a celor de la Rise Project. Seful PSD le-a prezentat jurnalistilor continutul celor doua geamantane, spunand ca ceea…

- Xiaomi a prezentat oficial noul Mi MIX 3, primul sau telefon cu Android echipat cu un ecran „complet” pe partea din data si cu sistem slider pentru accesarea camerei frontale. Acesta este cel de-al doilea smartphone de pe piata echipat cu 10 GB memorie RAM, primul fiind anuntat tot de catre Xiaomi:…

- iPhone XR, cel mai colorat model lansat de catre Apple in acest an, este disponibil incepand de vineri la precomanda in Romania, iar prețurile pornesc de la 4.100 de lei pentru cea mai ”ieftina” varianta. Libertatea va arata cat costa iPhone XR la marii operatori telecom și retaileri din țara. Altex…

- La sfarsitul saptamanii viitoare vom asista la lansarea lui iPhone XR, modelul „ieftin” din gama de smartphone-uri Apple din 2018, insa Samsung nu pare sa stea degeaba. O serie de fotografii publicata pe reteaua de socializare Weibo arata ca producatorul coreean pregateste un smartphone numit Galaxy…