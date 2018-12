Cele mai bune smartphone-uri ale anului 2018 (Galerie video) Industria smartphone-urilor se schimba. Companii care odata dominau piata, precum Samsung, incep sa isi piarda pozitia de lider, in contextul in care competitia devine din ce in ce mai buna. Companiile nou infiintate, in special cele din China, vor sa ajunga in top, ceea ce este un lucru bun pentru consumatori.



Insa intreaga piata de smartphone-uri este in declin, potrivit companiei de research IDC, citata de Fortune.



In al treilea trimestru al anului, comenzile de telefoane inteligente au scazut cu 6% fata de aceeasi perioada a anului 2017.



In ciuda acestui fapt,…

Sursa articol si foto: business24.ro

