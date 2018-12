Cele mai bune sfaturi să-şi adormi bebeluşul. PARTEA A 2-A Daca te intereseaza subiectul, poti gasi aici mai multe sfaturi si metode de a-ti adormi bebelusul. Ritualul de somn este important! Rutina il poate ajuta pe bebelus sa faca anumite asocieri legate de somn. "Bebelusul a inceput sa doarma mai bine in timpul noptii, dupa ce nu m-am mai abatut de la acel mic ritual de somn, care insemna: baita, biberon, ii citeam o carte si somn. Acelasi ritual in fiecare seara". "Consecventa este cheia reusitei. Baietelul nostru merge la somn in fiecare seara undeva intre orele 8.30-9", scrie o mamica pentru babycenter.com. Asigura-te… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești freelancer sau ai un job care iți ofera flexibilitatea de a lucra și de acasa sau in afara biroului, te bucuri de mai multe avantaje: poți alege un mediu confortabil pentru tine, nu mai pierzi ore intregi facand naveta și iți poți organiza timpul cum vrei. Dar odata cu aceste beneficii vine…

- Trucuri naturale care te ajuta sa scapi de insomnie 1. Asigura-te ca este totul comod Asigura-te ca patul este confortabil. Acest lucru poate varia de la persoana la persoana, dar incearca sa faci tot ce este posibil pentru a te asigura ca patul nu te impiedica sa dormi bine. Incercarea de a dormi pe…

- ”Regele inșelatoriilor”, cum este cunoscut un hoț care a a devenit consultantul mai multor guverne straine pe probleme de securitate, a dat cateva sfaturi pentru siguranța banilor din conturi, in epoca tranzacțiilor online și a cardurilor contactless, care pot fi citite cu dispozitive cumparate de pe…

- BLACK FRIDAY 2018 eMAG. In 2017, eMAG a lansat un ghid de cumparaturi pentru BLACK FRIDAY. Veți gasi sfaturi utile care va vor ajuta in Vinerea Neagra și in 2018. Ghidul cumparatorului BLACK FRIDAY 2018 eMAG. 1. Pregatește lista cu produsele favorite inainte de Black Friday: "Gandește-te…

- Indiferent ca ai un membru al familiei sau un prieten care sufera de Alzheimer, ai inceput sa observi ca memoria iti joaca, uneori, feste sau, pur si simplu, vrei sa previi Alzheimerul in viitor, asa ca vrei sa-ti intaresti creierul. Oamenii de stiinta au aratat nu doar ca poti incetini distrugerea…

- In momentul in care in familie mai apare un copil, parintii risca sa se confrunte cu situatii de gelozie intre copii. Astazi venim in atentia voastra cu cateva sfaturi pentru a scapa de problemele cauzate de gelozia intre frati.

- Atunci cand nu ne odihnim suficient, consecințele se pot vedea cu ochiul liber. Pe langa cearcanele și ochii umflați care tradeaza lipsa somnului sau calitatea slaba a acestuia, sunt și alte consecințe. Unul din efectele odihnei insuficiente este eliberarea hormonului stresului, cortizolul, care crește…

- Prima baie a micutului sau este unul dintre cele mai speciale momente pe care o mama le traieste, dar in acelasi timp reprezinta un episod incarcat de sentimente contradictorii si de temeri. In majoritatea cazurilor, ritualul primei imbaieri produce emotii puternice in randul tinerelor mame si nu numai,…