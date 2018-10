Cele mai bune sfaturi despre masturbare

Incepem enumerarea in ordine inversa.

6. Cred ca cele mai bune jucarii sexuale sunt cele din sticla

Sunt foarte tari si transmit caldura foarte bine. Iara daca esti in mijlocul verii le poti pune in frigider pentru a creste placerea. Eu mi-am cumparat cateva de curand si am avut cel mai tare orgasm din viata mea! illysue252

5. Iubitul meu se afla in Irak si a trebuit sa ma satisfac singura

Adevarul este ca jucariile cu baterii reincarcabile sunt cu adevarat minunate. Imi place sa folosesc para de la dus. Am apelat la ea de nenumarate ori. Iar, in cazul meu, functioneaza…