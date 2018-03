Cele mai bune orase in care pot trai tinerii. Bucuresti, la coada clasamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Satu Mare nu se poate lauda nici in ceea ce privește curațenia, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. Alaturi de Reșița, Calarași, Braila și Alexandria, Satu Mare se afla in coada clasamentului celor mai curate orașe din Romania. Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe,…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. La polul opus se afla: Alexandria, Satu Mare, Bacau, Suceava si Focsani, acestea fiind considerate printre cele mai nesigure…

- Sportivul fara o mana din Aiud, Levente Polgar, se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste participarea la cel mai dur ultramaraton din lume. Levi, cum este strigat de prieteni, este singurul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, in lungime de 630 de kilometri, ce va debuta in…

- Județul Bacau a ocupat in anul 2016 locul al 32-lea in țara dupa soldul Investițiilor straine directe (ISD), conform unui studiu facut public de Banca Naționala. Valoarea soldului a fost de numai 142 de milioane de euro. Pentru acest studiu au fost cercetate statistic doar intreprinderile care au mai…

- Echipa Germaniei a eliminat, vineri, in semifinalele turneului de hochei pe gheata de la JO de iarna, selectionata Canadei, dubla detinatoare a titlului olimpic. Germanii s-au impus cu scorul de 4-3 in fata canadienilor.In finala, Germania va intalni echipa sportivilor olimpici ai Rusiei.…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- Bullying-ul a existat situațional și inainte de a avea acest termen consacrat. Tocmai din cauza incidenței mari in randul elevilor, s-a considerat ca este o situație care nu mai poate fi ignorata și i s-a dat un nume, dar inca nu are o definiție unitara. La fel și in cazul cyberbullying-ului. “Bullying-ul…

- Acest serial a prevazut seceta din Cape Town. Charlie Jade este un serial care a durat doar un sezon și s-a nascut dintr-o colaborare dintre Africa de Sud și Canada, in 2005. Producția, care a fost realizata in urma cu 13 ani, pare sa fi prevestit seceta care a lovit acum Cape Town , al doilea oraș…

- S-a nascut la Sibiu, pe 21 octombrie 1991, dar de 16 ani este stabilita in Canada, unde si-a cladit o cariera in patinajul viteza. Este frumoasa, motiv pentru care apare in reclamele unor firme celebre, dar si in calendare "tematice". In curand, va lansa in Canada o carte de bucate cu retete de peste…

- România și-a ridicat scorul general la 3-0 și va juca în barajul pentru accederea în Grupa Mondiala. "Am avut mari emoții. Ma bucur ca am câștigat ambele meciuri. Fanii sunt extraordinari. Vreau sa va felicit pentru aceasta atmosfera. Conteaza foarte mult",…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).Sorana…

- Inaintea confruntarii dintre reprezentativele Romaniei și Canadei de la Fed Cup au avut loc cateva momente impresionante. In timpul imnului Romaniei, cele patru jucatoare ale noastre (Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru) au parut marcate de moment. In tot acest timp, Simona Halep,…

- Partida din Grupa Mondiala II a FedCup, Romania - Canada, va fi deschisa de a doua racheta a echipei conduse de Florin Segarceanu. Sorana Cirstea (38 WTA) va juca pentru primul punct, impotriva impotriva lui Carol Zhao.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere. VINERI 9 FEBRUARIE 01,35 (ora Romaniei) curling, dublu mixt: Coreea de Sud - Norvegia,…

- Canadianca Bianca Vanessa Andreescu (17 ani, 153 WTA) va fi adversara noastra in duelul de la finalul acestei saptamani dintre Romania și Canada, din Fed Cup. Jucatoarea care a inceput tenisul in Romania, dar apoi s-a stabilit peste Ocean, a acordat un interviu in care a vorbit despre cele mai importante…

- Simona Halep a venit la Cluj-Napoca, marti seara, dar va sta numai în tribuna la meciul din Fed Cup contra Canadei. ”Îmi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca îmi doream foarte mult sa fiu la echipa, îmi doream…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep", care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup".

- Calgary (Canada), Sapporo (Japonia), Stockholm (Suedia) si Sion (Elvetia) sunt cele patru orase cu care Comitetul International Olimpic a deschis o "faza de dialog" pentru a studia posibilitatea daca acestea ar trebui sa candideze la organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, informeaza agentia…

- Ana Bogdan, locul 86 WTA, va fi a patra jucatoarea din lotul Romaniei de Cupa Federatiei la intalnirea cu Canada, de la Cluj Napoca, in cazul in care Simona Halep va declara forfait pentru meciurile de la finalul acestei sapatmani, au declarat, luni, pentru News.ro, surse din cadrul FR Tenis.Simona…

- In Bistrița-Nasaud și alte 5 județe din țara s-au vandut anul trecut sub 1.000 de loturi de teren agricol. Asta in condițiile in care in Timiș s-au incheiat 8.866 de tranzacții de vanzare-cumparare pe parcursul anului trecut.

- Senatul Canadei a adoptat un proiect de lege prin care modifica varianta in limba engleza a imnului national, pentru a inceta sa mai fie discriminatorie, inlocuind cuvantul „fii” cu „noi”.Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte…

- Peste jumatate dintre tinerii moldoveni recunosc ca absenteaza uneori de la ore. Baietii conduc detasat in topul chiulangiilor, in proportie de 75 la suta.Datele se regasesc intr-un studiu realizat de ”Magenta Consulting”.

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Tinerii medici rezidenti si specialisti, cu activitate și lucrari in domeniul neuropatiei diabetice sau al piciorului diabetic, sunt așteptați sa se inscrie in competiția pentru Premiul Neurodiab, oferit de catre Societatea de Neuropatie Diabetica - Neurodiab, pentru al șaselea an la rand. Premiul Neurodiab…

- Romanian tennis player Ana Bogdan qualified on Tuesday for the round of sixteen of the WTA tournament in Taipei (Taiwan), featuring overall prizes of 226,750 US dollars, after defeating the first seed, Chinese Shuai Peng, 6-4, 6-1. Ana Bogdan (25), who for the first time has made it in top…

- Pe lista viitorilor miniștri din cabinetul Dancila se regasesc persoane cu influența in partid. Influența este data și de bani, așa ca le-am studiat declarațiile de avere. Cea mai bogata este Ana Birchall, care va fi vicepremier fara portofoliu. La extrema cealalta se afla Bogdan Trif, de la Turism,…

- Expertii au identificat o noua boala numita "boala caprei zombie", care ar putea intr-o zi sa se transmita si la oameni. Este cunoscuta sub numele de boala cronica de risipa (CWD) si a inceput sa se raspandeasca rapid in SUA si Canada.

- Peste 200 de investitii derulate in judetul Hunedoara incepand din 2018 vor fi finantate prin Progamul National de Dezvoltare Regionala 2. Lista actualizata a obiectivelor de investitii publicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale arata ce orase din judet se vor afla in santier si care sunt administratiile…

- Grupul Renault a inregistrat o crestere a numarului de vanzari pentru al 5-lea an consecutiv, cu 3.761.634 de autovehicule vandute la nivel global si chiar daca nu este prezent in asa tari importante ca SUA sau Canada.

- Caz șocant în Canada: o femeie a fost condamnata pentru uciderea prietenei sale dupa ce criminaliștii au descoperit arma crimei într-una dintre fotografiile postate de femeie pe Facebook.

- Piața imobiliara din Zalau trece printr-o perioada de stagnare din punctul de vedere al vanzarilor. Imobilele- case, apartamente, terenuri- se vand tot mai greu, aproape deloc. Astfel, in topul intocmit de Autoritatea Naționala pentru cadastru și Publicitate Imobiliara, județul nostru este pe penultimul…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, Post-ul 5 % din posturile din instituțiile publice vor fi ocupate, temporar, de tineri din sistemul de protecție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tinerii sunt mereu dornici sa experimenteze lucruri noi, iar banii sunt întotdeauna o problema. Totuși, exista o soluție: o companie de relocare a facut o lista cu cele mai bune orașe în care tinerii pot trai și se pot distra fara a avea nevoie de foarte

- Nu o data, tinerii medici, formați in universitațile de Medicina romanești, sunt blamați de romani pentru ca aleg sa plece. Dincolo de șansa de a se amplini material, de a-ți permite dupa ani intregi de studiu intens o casa și o mașina, tinerii medici romani aleg sa plece... pentru ca nu mai au de ce…

- Sarbatoarea Nasterii Domnului Iisus Hristos de-a lungul vremii a dat nastere la diverse traditii crestine cu elemente specifice fiecarei etnii si confesiuni religioase.Sarbatorile de Craciun sunt minunate mai ales in satele unde se respecta traditiile stravechi. Si la Vadu Crisului se respecta.…

- Autoritatile din Targu Jiu au majorat taxa de oficiere a casatoriilor de Anul Nou, langa Poarta Sarutului. De anul acesta suma platite de cupluri este de 500 de lei. Anul trecut taxa a fost de 400 de lei. Potrivit reprezentantilor Primariei Targu Jiu, la cumpana dintre ani 15 cupluri isi vor uni destinele…

- Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxa il sarbatoreste pe proorocul Daniel. Este considerat a fi ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost dusi in exil. Pentru ca nu a vrut sa se inchine idolilor, a fost aruncat in groapa cu lei, de doua ori, si a scapat nevatamat. In aceeasi data, sunt pomeniti si…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului - MADRM și Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura - AIPA, cu suportul Uniunii Europene, în cadrul Programului European de Vecinatate pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala – ENPARD, au organizat conferința naționala…

- Clasamentul național al școlilor gimnaziale in funcție de rezultatele la examenele naționale arata ca Doljul nu are unitați de invațamant pe primele locuri, școala cu cea mai mare medie la nivelul județului fiind abia pe locul 54. Sunt insa unitați ...

- O casuța și multe cani care vor umple de fericire mai mulți elevi din Sebeș. Tinerii din cadrul Clubului Rotaract Sebeș au lansat o campanie de strangere de fonduri pentru elevii cu situație precara de la Colegiul Blaga din localitate. ”In perioada 6-17 decembrie in parcul Tineretului, in cadrul Targului…

- Cativa clujeni protesteaza in fata sediului PSD din centrul orasului Cluj in dupa-amiaza zilei de joi, 7 decembrie. Tinerii au tinut sa-si manifeste sprijinul si sustinerea pentru protestatarii din Capitala si au scandat impotriva coalitiei aflate la guvernare.

- Doar un kilometru din 12 are asfalt, pe drumurile județene și comunale din Bistrița-Nasaud. Aceasta realitate crunta ne duce județul la coada clasamentului cand vine vorba despre drumuri modernizate.

- Orase precum Suceava, Timisoara, Cluj sau Oradea „prind“ din urma Bucurestiul la capitolul statiilor de incarcare pentru masinile electrice, in contextul in care piata automobilelor electrice se afla in expansiune, venind ca o alternativa la masinile care folosesc carburanti.

- Tinerii din mediul rural au pretentii salariale mai mari decat semenii lor din orase. Potrivit unui studiu realizat de Magenta Consulting, aceștia ar fi dispuși sa se angajeze pentru o remunerare lunara de cel putin 5.000 de lei. In caz contrar, prefera sa plece peste hotare.

- La cateva zile de la arestarea preventiva a liceenilor criminali, localnicii din satul Drajna Noua, comuna Dragalina, din judetul Calarasi, sunt inca socati de omorul care le-a tulburat linistea.

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…