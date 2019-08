Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a fost desemnat, joi, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, alegerile urmand sa aiba loc in anul 2020. Potrivit unui comunicat transmis de PLUS, Vlad Voiculescu a obținut 96,30% din voturile exprimate și este candidatul PLUS la Primaria Municipiului București. „Imi doresc un oraș…

- Dezvoltata intre mai multe golfulețe de la Marea Neagra și brodata de o linie lunga de pini și chiparoși, Constantin și Elena este cea mai verde stațiune bulgareasca, dar și cea mai veche, unde familiile cu copii și turiștii dornici de relaxare evadeaza in miezul verii, departe de aglomerația marilor…

- Expozitia de colaje "Bucuresti, orasul in matricea otoman-orientala", realizata de arhitectul Dan Lacatus, a fost vernisata miercuri in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Proiectul expozitional, curatoriat de conf. dr. Catalin D. Constantin si ing. arh. Ionel Motoc, urmareste evidentierea…

- Din orașul dezvoltat pe canale – Veneția și pana la capitala modei – Milano, Nordul Italiei este fermecator și captivant atat prin peisaje, atmosfera cat și prin bijuteriile sale arhitecturale. Descopera patru orașe romantice și culturale din Bella Italiei, intr-un circuit de 7 zile, la tariful redus…

- Suedezii de la IKEA au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei și al 431-lea in lume. Retailerul suedez…

- Paralia Katerini este cea mai populara stațiune din prefectura Pieria, datorita plajei sale generoase cu nisip fin, incadrata de apele de smarald ale Marii Egee. Mica urbe pitoreasca reprezinta un excelent punct de plecare spre Muntele Olimp, Meteora, Salonic sau Atena. Insa mai poți descoperi in imprejurimile…

- Se apropie weekendul și incepi sa cauți cu disperare niște activitați relaxante pe care sa le faci in apropierea Bucureștiului. Afla ce locuri poți vizita alaturi de prieteni și familie in articolul de pe a1.ro.

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 8 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…