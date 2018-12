Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu a fost cel mai rau an, din punct de vedere al valorii pierderilor, anul 2018 a fost teribil pentru investitori pentru ca din cele opt clase importante de active urmarite de Bloomberg, doar doua obtin profituri pozitive in acest an.

- Malaezia cere Goldman Sachs despagubiri de 7,5 miliarde de dolari pentru afacerile bancii cu fondul de stat 1MDB, care este implicat intr-un scandal urias de coruptie, potrivit Financial Times, transmite Reuters.Separat, Bloomberg a relatat ca procuratura din Malaezia a pus sub acuzare Goldman…

- Apple a anunțat un plan masiv de investiții in SUA, urmand sa construiasca inca un campus in Texas și sa angajeze alte cateva mii de oameni in diverse orașe americane. Apple a fost criticata de președintele Trump care spunea ca gigantul tech ar trebui sa produca și sa investeasca mai mult in SUA.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat joi, de la Moscova, unde se afla in vizita, investitii ruse de 6 miliarde de dolari in sectoarele petrolier si minier din tara sa, paralizata de o profunda criza economica, transmite AFP preluata de Agerpres 'Aceste doua zile au fost intense…

- Micuțul Ryan, care detine canalul Ryan ToysReview, a caștigat anul trecut 22 de milioane de dolari datorita filmulețelor sale, in care poate fi vazut cum testeaza diverse jucarii și accepta diverse „challenge”-uri. Potrivit publicației financiare Forbes, caștigurile lui Ryan s-au dublat fața de anul…

- Marea prabusire a criptomonedelor din 2018 tocmai a culmnat cu cea mai slaba saptamana, cu pierderi totale de 700 de miliarde de dolari, dupa ce bitcoin a cazut aproape la 4.000 de dolari, iar majoritatea monedelor virtuale s-au prabusit vineri, comenteaza Bloomberg.

- Romania ar putea inregistra doua trimestre consecutive de contracție economica, adica ceea ce se cheama recesiune, spre finalul anului 2019 sau in 2020, dar nu vom vedea scaderi de minus 7%, cum am vazut in criza precedenta, a explicat marți Dan Bucșa, economist-șef al UniCredit pentru Europa de Est,…

- Valoarea portofoliului sau de actiuni publice, private si titlurile pe piata imobiliara saudita a scazut cu 760 de milioane de dolari in 2018, a transmis Biroul printului intr-un comunicat publicat de agentia Bloomberg. Scaderea a fost cauzata de "ajustari minore" in valoarea activelor si de vanzari,…