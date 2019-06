Cele mai bune idei de afaceri, finanțate din fonduri europene Romania are oameni minunați și antreprenori cu idei originale, iar visele lor se transforma acum in realitate, datorita ajutorului pe care l-au primit, pentru a-și deschide propriile afaceri. Atunci cand s-a dat „unda verde” pentru dezvoltarea start up-urilor in zonele defavorizate ale țarii, viața catorva sute de romani, care au devenit beneficiarii acestor fonduri, s-a schimbat radical. Fie ca vorbim despre o tanara pasionata de meseria ei - de bucatar, cofetar și patiser -, care astazi are deja o afacere prospera, dupa ce a invațat sa faca planul de afaceri și a primit bani… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

