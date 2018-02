Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia nu a intarziat sa ofere reactii “la cald” dupa ce Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a citit acuzatiile aduse sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ce au spus deputatii opozitiei? Variaza de la analize juridice pana la reactii impulsive. Intre timp, mii de romani au iesit in strada…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu. "Neimplicarea procurorului-sef in identificarea si eliminarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera, referitor la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca lupta impotriva coruptiei "nu mai este o primenire, ci a devenit un pericol pentru cei care apartin unui trecut in care 'mergea si asa'". Ciolos a calificat discursul…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Platforma Romania 100 considera ca prin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dovedeste inca o data ca este doar "un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar". "In aceasta seara,…

- Mult asteptata aparitie a lui Tudorel Toader cu raportul privind activitatea DNA s-a soldat cu o avalansa de glume si ironii, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca are 36 de pagini pe care le va prezenta „in diagonala“, avertizandu-i pe jurnalisti ca va vorbi nu mult, ci chiar foarte mult. Dupa o…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. De aici, raportul va pleca la CSM, care trebuie sa dea un aviz consultativ, iar decizia va finala este la președinte.Victor Alistar, membru al CSM, susține ca acest raport va fi analizat in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Alina Mungiu Pippidi e de parere ca decizia lui Toader lovește atat in PSD, cat și in romani.”Mie mi se pare bine…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a solicitat revocarea din funcție pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il felicita pe Tudorel Toader și indeamna oamenii sa puna presiune asupra lui Klaus Iohannis.TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi,…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Dupa cea mai lunga conferința de presa din istoria post-decembrista, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis ca, din punctul sau de vedere, Laura Codruța Kovesi trebuie demisa de la conducerea DNA. Cererea de revocare a șefei DNA a fost indelung argumentata, citand paragrafe de lege și incalcari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a avut un "comportament excesiv de autoritar" atunci cand a supravegheat "personal" ancheta in legatura cu OUG 13/2017. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor:…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei, solicitand demisia procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii au la ei portocale si pancarte cu mesaje precum "Ridica-te popor roman, ca mari primejdii ti se pregatesc" sau "Tudorele, ia aminte/ De cedezi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi, de la ora 18.00, mult asteptatul raport despre managementul DNA, insotit de o propunere concreta in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi. Situatia este una tensionata si nicio informatie nu a scapat "pe surse" pana acum. Analizand obiectiv…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public.Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens. Citește…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”. „M-ati intrebat daca am luat o decizie si am spus…

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. A promis ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului, dupa ce CCR a decis ca Laura Codruta Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului atunci cand a refuzat sa mearga la Comisia parlamentara pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma afirmatiile.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit intr-o conferinta de presa despre intalnirea pe care a avut-o in aceasta dimineata alaturi de mai multi reprezentanti ai Justitiei, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader sustine ca alaturi de acestia a analizat recomandarile facute in…