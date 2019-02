Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- Barbatul cu opt clase care a operat pacienți la patru clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara sa aiba studii medicale, a fost dat in vileag de nimeni alta decat chirurgul estetician Adina Alberts.

- Un italian cu doar 8 clase este anchetat de oamenii legii dupa ce s-a dat drept medic in Romania. Acesta a convins o clinica privata sa-l lase sa opereze. Asistentele au observat ca acesta nici macar nu știa sa se spele pe maini și sa-și puna manușile in mod corespunzator. Barbatul are doar opt clase…

- "Medicul cu opt clase" isi deschisese firma in Romania, in acelasi domeniu de activitate, in urma cu aproximativ jumatate de an. Matteo Politi spera sa dea lovitura fara ca nimeni sa stie cine este.

- Apar tot mai multe detalii despre medicul fals "Matthew Mode" care a operat timp de aproximativ un an la o clinica din Romania. Tanarul cu doar opt clase a avut in maini vietile a sute de pacienti care aveau incredere in ceea ce el facea.

- Un italian fara studii de specialitate s-a dat drept medic in Romania si chiar a convins o clinica privata sa-l lase sa intre in sala de operatie. Barbatul cu doar 8 clase absolvite a primit in Italia o condamnare de un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare, informeaza Digi24.Barbatul…

- Libertatea.ro publica astazi o poveste ireala. Un italian cu 8 clase, condamnat și in țara natala pentru cateva fraude, a reușit sa convinga o clinica din Romania de faptul ca el este medic. Acesta a operat cațiva pacienți, iar din fericire, niciunul nu a fost ranit. Asistentele din spital și-au dat…

- Daca un medic roman dorește sa profeseze in strainatate, trebuie sa solicite și sa i se elibereze mai multe documente de la Colegiului Medicilor din Romania. Daca medicul in cauza este membru al Colegiului Medicilor din Romania i se va elibera un Certificat Profesional Curent de catre Colegiul Medicilor…