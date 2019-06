Cele mai bune femei din zodiac. Nu sunt altele ca ele

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am trait împreuna cu soțul meu 15 ani. Ne-am dorit mult timp sa avem un copil. Acum trei ani, visul nostru s-a împlinit. Eu am nascut o fetița sanatoasa. Apoi soțul meu a devenit distant, taciturn și rece. Am ajuns sa nu ne mai înțelegem. Mai târziu, mi-a comunicat…

- Un nou ordin de protecție provizoriu, a fost emis de polițiștii gorjeni, dupa ceo femeie le-a sesizat un caz de violența in familie. Ea și concubinul sau ar fi avut un conflict, in uma caruia barbatul a devenit violent. O femeie, in varsta de 45 de ani, din comuna Baia de Fier, a apelat disperata la…

- O femeie in varsta de 80 de ani din Targu Jiu a fost maltratata de fiica ei, o femeie in varsta de 50 de ani. Cazul a devenit public, iar polițiștii gorjeni s-au autosesizat in acest caz. O vecina a spus ca fiica iși maltrata fizic mama, iar oamenii legii au declanșat o ancheta in acest caz, a anunțat…

- Mai multe persoane au ajuns weekend-ul trecut la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, pentru a primi ingrijiri medicale. Cele mai multe dintre acestea au solicitat servicii medicale de specialitate, dupa ce au fost victimele unor agresiuni. Printre persoanele care au ajuns in weekend…

- Politistii cauta o femeie de 76 de ani, din municipiul Satu Mare care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. La data de 7 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca TARCAN VIKTORIA, de 76 de ani, din municipiul Satu…

- Ieri, 19 martie, polițiștii maramureșeni au depistat și depus in penitenciar doua persoane condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate. Este vorba de un baimarean de 31 de ani, condamnat la 9 luni inchisoare pentru comiterea infracțiunii de furt și o tanara de 31 de ani din comuna Bicaz,…