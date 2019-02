Stiri pe aceeasi tema

- Zapada, furtuni, alunecari de teren si râuri iesite din matca. Astfel arata Italia în aceste zile. Venetia este sub ape, în timp ce în nord, pompierii au fost nevoiti sa salveze sute de oameni blocati pe o autostrada.

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Desi sarbatorile de iarna se termina astazi, exista destinatii pe care turistii le aleg in aceasta perioada pentru ca vor sa inceapa anul fie vizitand locuri celebre in afara sezonului de varf, fie sa caute zone in care clima ofera...

- Ninge de cateva zile in Austria, Slovacia și in sudul Germaniei. Turiștii din Austria sunt permanent avertizați asupra riscului crescut de avalanșe. La Innsbruck și la Munchen, sute de zboruri au fost anulate sau inregistreaza intarzieri.

- Europa se mandrește cu unele dintre cele mai frumoase partii ale lumii, ce sa mai vorbim despre peisaje! Cand zapada se așterne, gazdele se pregatesc cu mare drag și dor pentru un nou sezon presarat de zapada de cristal și ...

- Marginimea Sibiului a fost inclusa in lista celor mai bune destinatii din Europa pentru detoxifiere digitala, acest top fiind realizat de site-ul www.europeanbestdestinations.com, potrivit unui anunt postat pe pagina de socializare a Regiunii Gastronomice Europene Sibiu. Pe site-ul dedicat celor mai…

- Turistii sunt tot mai interesati de Moldova. In perioada ianuarie-septembrie a acestui an, tara noastra a fost vizitata de peste 15 mii de straini, cu 16 la suta mai mult decat in aceeasi perioada din 2017.

- Turistii pot economisi pana la 56% din pretul biletului daca isi rezerva zborul cu 69 de zile inainte de plecare catre destinatii europene si cu 38% daca isi rezerva zborul catre destinatii mondiale cu 139 de zile in avans, potrivit Studiului Anual de...