Cele mai bune companii platitoare de cash in 2019: 1 miliard de euro se indreapta spre actionarii firmelor listate pe bursa

- Cele mai importante 15 companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au incheiat sezonul raportarilor financiare anuale cu o crestere medie a cifrei de afaceri si a profitului de aproximativ 10%, urmarind trendul in general pozitiv al economiei...

- Prețul acțiunilor Bancii Transilvania s-a diminuat cu aproape 30%, in mare parte din cauza Ordonanței lacomiei 114/2018, iar al BRD cu 23,6%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Trebuie remarcat ca am luat in considerare prețul de luni, 15 ianuarie, ora 11:50-12:00.…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul lui Donald Tusk BET, indicele princial…

- Opt dintre cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au crescut joi, in prima zi de tranzacționare a acestui an, in creștere fața de luni, ultima zi a anului trecut.BET, principalul indice care include cele mai tranzacționate 15 companii, a crescut cu 1,18%, la 7.471,10 puncte, iar…

- Grupul energetic austriac OMV a anuntat vineri ca a finalizat preluarea operatiunilor upstream ale grupului anglo-olandez Shell din Noua Zeelanda, pretul achizitiei fiind de 578 milioane de dolari, informeaza un comunicat al actionarului majoritar de la OMV Petrom. În urma acestui acord, OMV a…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a trecut joi pe scadere dupa doua ore de tranzactionare, cu un minus de 2,2%. Compania de stat Romgaz este la -6,9%, iar Fondul Proprietatea la -2,6%. Miercuri, BVB a închis ziua de tranzacţionare cu una dintre cele mai mari scăderi la nivel global, 11,21%.…

- Dupa doua ore și jumatate de tranzacționare, indicele BET al Bursei de Valori București a intrat in zona roșie, indicele inregistrand un minus de 0,99% la ora 11.30, la 7.401,15 puncte.Acțiunile Romgaz sunt pe scadere, cu 4,55%, Nuclearelectrica are un minus de 0,21%, Fondul Proprietatea scade…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de miercuri, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, era pe minus cu 7,51%, la o jumatate de ora de la deschidere. Evoluțiile de pe BVB vin în contextul anunţării unor măsuri care vizează,…